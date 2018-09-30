منتجى الدواجن: مذكرة للمالية والزراعة للعدول عن ضريبة مدخلات الإنتاج

أكد نبيل درويش نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن الاتحاد أعد مذكرة لوزيرى المالية الدكتور محمد معيط والزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت؛ اعتراضا على اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على مدخلات الإنتاج من الأعلاف، وشدد على أن ذلك سيكون عبئا على المزارع إنتاجيا، وهو ما سيتحمله المستهلك أيضا بزيادة أسعار المنتج النهائى.



وأضاف درويش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المذكرة تضمنت أيضا المطالبة بإخضاع مدخلات الإنتاج للدجاج الحي إلى الضريبة الصفر حفاظا على المنتج المحلى، موضحا أن قرار فرض ضريبة على مدخلات الإنتاج سيؤدي إلى خروج كثير من صغار المزارعين من السوق.



ولفت إلى أن الاتحاد أوضح من خلال المذكرة أنه بدلا من قيام الحكومة بفرض ضريبة على مدخلات الإنتاج للدجاج الحي كان الأولى أن نفرض رسوم إغراق على الدواجن المستوردة، لافتا إلى أن مستقبل استثمارات قطاع الدجاج الحي البالغ 70 مليار جنيه وصغار المزارعين أصبح حرجا بسبب فرض الحكومة ضرائب على مدخلات الإنتاج مما سينعكس بشكل سلبي على القطاع وبخاصة على المزارعين الصغار.



وأشار إلى أن صغار مربي الدواجن ليس بمقدورهم تحمل هذه التكلفة، التي ستنعكس سلبا على إنتاجهم وستؤدي إلى خروج نسبة كبيرة منهم من السوق، مشيرا إلى أن قطاع الدواجن أصبح مهددا بسبب هذا الاتجاه، علاوة على أنه مخالف للقانون رقم 67.