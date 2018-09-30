البترول: وقف استيراد الغاز من الخارج لن يخفض الأسعار في الداخل.. فيديو

أكد المهندس صلاح حافظ نائب رئيس هيئة البترول،أن إنتاج وتصدير البترول من مصر وإعلان الدولة الإكتفاء من البترول ذاتيًا يُحسن الموازنة العامة ويسد العجز بها؛وذلك لان الإستيراد كان يتم تمويله من الموازنة العامة.



وأضاف"حافظ" خلال استضافته ببرنامج"8 الصبح" والمذاع عبر فضائية"دى إم سي"أن فوائد وقف استيراد البترول ستعود على المواطن ولكن بشكل غير مباشر ومتوسط المدى بسبب اكتشافات الحقول الجديدة.



وأوضح" نائب رئيس هيئة البترول" ان وقف إستيراد البترول من الخارج لن يخفض من أسعار الغاز لأنه مربوط بأسعار عالمية وليس له بورصة،لافتًا إلى أن مصر سددت 80% من مديواناتها للشركاء الأجانب بمجال البترول منذُ 2011.



وأضاف أن إنتاج مصر من البترول أصبح 6.6 مليار مكعب يوميًا وذلك بسبب اكتشاف حقل ظهر لإستخراج البترول؛حيثُ أنه يمثل 50% من اكتشافات البترول خلال القرن الحالى.