بعد حادث جرار الشرقية.. برلمانى يطالب بضم عمال المزارع للتأمين الصحى

قال النائب خالد مشهور نائب منيا القمح في الشرقية، إن عمال المزارع الذين يعملون باليومية هم أكثر الفئات المستحقة للتأمين والرعاية نظرا لمخاطر العمل التي يتعرضون لها فى المزارع.



وأضاف النائب فى بيان له، أن العديد من عمال المزارع يتعرضون لأخطار الإصابة أو الوفاة دون وجود أى خطاء تأمين صحى أو اجتماعى لهم، مشيرا الى حادث انقلاب الجرار الزراعى بديرب نجم ووفاة 5 عمال.



وأشار الى أن أصحاب المزارع لا يوفرون الغطاء التأمينى الصحى لمعالجة المصابين من العمال أو بتوفير العلاج مجانا أو بمقابل زهيد من أجل رفع المعاناة عنهم ومعاونتهم على العودة للعمل مرة أخرى.



وطالب النائب وزارة التضامن بضم عمال المزارع الذين يعملون باليومية الى منظومة التأمين الصحى أسوة بعمال المحاجر والتشييد والبناء، للحصول على خدمة طبية وفق التغطية الصحية لهيئة التأمين الصحى.



وأكد على ضرورة إلزام أصحاب المزارع بالتأمين على العمالة التى تعمل لديه ضد مخاطر العمل، مشيرا الى أن الدستور كفل حق الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ولا بد ألا يضار أحد.