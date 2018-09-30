مدير شركة محمول عالمية لـ صدى البلد: ثلثا المستخدمين بمصر أقل من 35 عاما

أكد تامر الجمل مدير عام شركة "اتش ام دى" مصر المسئولة عن العلامة التجارية لنوكيا، أن السوق المصرى يعتبر من أهم الأسواق بالنسبة للشركة العالمية باعتباره سوقا شابا وناضجا.



وأشار الجمل فى تصريحات خاصة، إلى أن دراسات السوق أوضحت أن ثلثى المستخدمين بمصر فى فئة عمرية أقل من 35 سنة وأن أغلبية المستهلكين يبحثون عن التصميم الجديد والمعالج ومدى قوته وسرعته.



وأوضح أن الشركة مستمرة فى مصر منذ سنين طويلة وتعتبر من أوائل الشركات التى تواجدت بالسوق المصرى، لافتا إلى أنها حاليا تبحث بدقة ماذا يريده المصريون لكى يتم توفيره لهم.



وقال إنه طبقا للتصنيفات العالمية فإن نوكيا أصبحت خلال هذا العام ضمن العشرة الكبار فى المحمول دوليا.

