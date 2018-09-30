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البيئة: جهود مكثفة للأفرع الإقليمية لمواجهة نوبات تلوث الهواء

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:11 م
صدى البلد
حنان توفيق
قام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بطنطا بشن حملة مكبرة لفحص عوادم السيارات الحكومية بمحافظة الغربية بعنوان "ابدأ بنفسك" للتأكد من مطابقة العوادم بما يتوافق مع قانون البيئة ولتكون قدوة للمواطن فى الحفاظ على البيئة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتكثيف الجهود للسيطرة على كافة مصادر تلوث الهواء وخاصة خلال فترة موسم السحابة السوداء بهدف حماية المواطنين من الآثار الضارة لملوثات الهواء ومن أجل الحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن قياس عدد من السيارات لعدد من الجهات الحكومية من بينها المحليات وجهاز شئون البيئة والمرور، وتبين وجود عدد من السيارات المخالفة وتم توجيهها فورًا للصيانة وإعادة الفحص.

كما رصد الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمنصورة بعض الفلاحين فى بعض القرى يقومون بتشوين القش لاستخدامه في تغطية محصول البصل والبطاطس وهو ما يعد مؤشر جيد على وعى الفلاحين بأهمية قش الأرز وتحقيق أقصى إستفادة منه بدلا من حرقه.

من ناحية أخرى قام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبري بحملات تفتيشية على العديد من المناطق الصناعية منها منطقة العكرشة الصناعية ومنطقة الشروق الصناعية وأيضا المرور على المسابك والمصانع الموجودة بنطاق القوس الغربى ونطاق شبرا الخيمة وجسر السويس ومصر القديمة حيث تمت السيطرة على الحرائق التى تم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهات المخالفة. 

كما تم المرور على مواقع تجميع قش الأرز ولوحظ وجود زيادة فى معدل الحصاد، وتم عقد لقاءات مع عدد من المزارعين تبين تجميعهم لحطب الذرة استعدادا لفرمه وخلطه بمفروم قش الأرز لعمل عليقة للحيوان وتم تعريف المزارعين بأماكن مواقع التجميع.. كما قام الفرع بأنشطة توعوية مُكثفة مع المزارعين والفلاحين والمرشدين الزراعيين بالعديد من القرى بمحافظة القليوبية للتوعية بكيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية وعدم حرقها. 

وقد قام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية بحملة فحص لعوادم السيارات بالإشتراك مع الإدارة العامة للمرور وشرطه البيئة والمسطحات بكمين أم الزين بمركز الزقازيق حيث تم فحص العديد من السيارات التى تعمل بالبنزين والسولار وتبين مطابقة عدد من السيارات للمعايير البيئية ومخالفة بعضها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم المرور علي عدد من المكامير ومصنع للطوب الطفلى وعدد من المسابك وتبين توقفهم عن العمل، وقد تم المرور على مواقع تجميع قش الأرز لمتابعة عملية الجمع، بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر مخالفة للقائمين بحرق المخلفات الزراعية .

كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية للمزارعين بجميع مراكز ومدن المحافظة لرفع مستوى الوعي البيئي بقيمة المخلفات الزراعية وكيفية التعامل السليم مع تلك المخلفات وتحقيق أقصى إستفادة إقتصادية منها،وتنفيذ عدة حملات ميدانية بالحقول لتحقيق التفاعل المباشر مع المزارعين ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسهم مديرية الزراعة بالمحافظة.

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