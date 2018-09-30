مايا مرسي: المرأة هي حارس الأمن القومي المصري.. فيديو

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس بالتعاون مع المؤسسة القومية للتغيير يركز على ملف المرأة والأمن القومي لمصر.



وتابعت "مرسي" خلال تقرير عرضتة فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن المرأة المصرية هي الحارس للأمن القومي في المجتمع، في ظل زيادة التطرف والإرهاب في المجتمع المصري، حيث أنها العين الحارسة على أسرتها وأولادها.



وأشارت "مرسي" إلى أن المؤتمر الذي انعقد اليوم يناقش دور المرأة في المحافظة على الأمن القومي المصري، بمشاركة عدد من خبراء الإعلام والأمن القومي.

