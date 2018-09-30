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حوادث

18 نوفمبر.. دعوى شطب ماجدة الهلباوي من عضوية المحامين

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:10 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس المجلس، تأجيل الدعوى المطالبة بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين وشطبها من النقابة، لجلسة ١٨ نوفمبر المقبل وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة.

وأكدت الدعوى إن الهلباوي غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين لاتهامها في العديد من قضايا الجنح والجنايات الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة.

وأضافت أنه صدر حكم من جنح المنتزه ضدها بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد وحكم أخر بحبسها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في نوفمبر 2009.

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