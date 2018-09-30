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رياضة

أجويرو يعمق جراح جوارديولا قبل مواجهة ليفربول

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:10 م
أجويرو
أجويرو
عمرو الحلوانى
أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الأحد، بأن سيرجو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى يعاني من مشكلة في كعب قدمه، تعرض لها أمام نيوكاسل يونايتد، والتي انتهت بفوز السيتزينز (2-1) في الجولة الرابعة من البريمييرليج.

وأشارت إلى أن "بيب جوارديولا، مدرب مان سيتي يفكر جديا في إراحة أجويرو، خلال رحلة ألمانيا لمواجهة هوفنهايم، يوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، من أجل تجهيزه لمباراة ليفربول، على ملعب أنفيلد".

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" بعد انتهاء المباراة: "يعاني سيرجيو قليلا من مشاكل في قدميه. إنه ليس لائقًا بنسبة 100%. لم يتعاف بالكامل من المشكلة التي حدثت معه أمام نيوكاسل".



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