قيادي بحماة الوطن: وقف استيراد الغاز رسالة قوية للمشككين في مشروعات الدولة

أشاد المحامي ممدوح حافظ أمين تنظيم قطاع جنوب القاهرة في حزب حماة الوطن بقرار إعلان الدولة المصرية وقف استيراد الغاز المسال.



وقال ممدوح حافظ، في بيان له، اليوم الأحد، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت تجني ثمار الخطة الواعدة التي وضعتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض باقتصاد البلد، مشيرا إلى أن إعلان هذا القرار يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح لبناء دولة قوية منتجة في جميع المجالات.



وأضاف القيادي في حزب حماة الوطن أن هذا الإنجاز يعد رسالة قوية للذين شككوا في المشروعات التي أعلنت عنها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي قام به الرئيس السيسي كان له مفعول السحر في التحول نحو اقتصاد قوي بسرعة تفوق كل التوقعات، كما أن الإنجاز سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، كما سيساهم في توفير العملة الصعبة.



وأكد حافظ أن ثقة الشعب المصري في القيادة السياسية للبلاد في محلها، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في المجالات وسنحقق الاكتفاء الذاتي أيضا في مجالات أخرى، واستراتيجية 2030 سنجني جميعا ثمارها قريبا.