ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

قيادي بحماة الوطن: وقف استيراد الغاز رسالة قوية للمشككين في مشروعات الدولة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:34 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
عبدالله خالد
أشاد المحامي ممدوح حافظ أمين تنظيم قطاع جنوب القاهرة في حزب حماة الوطن بقرار إعلان الدولة المصرية وقف استيراد الغاز المسال.

وقال ممدوح حافظ، في بيان له، اليوم الأحد، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت تجني ثمار الخطة الواعدة التي وضعتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض باقتصاد البلد، مشيرا إلى أن إعلان هذا القرار يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح لبناء دولة قوية منتجة في جميع المجالات.

وأضاف القيادي في حزب حماة الوطن أن هذا الإنجاز يعد رسالة قوية للذين شككوا في المشروعات التي أعلنت عنها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي قام به الرئيس السيسي كان له مفعول السحر في التحول نحو اقتصاد قوي بسرعة تفوق كل التوقعات، كما أن الإنجاز سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، كما سيساهم في توفير العملة الصعبة.

وأكد حافظ أن ثقة الشعب المصري في القيادة السياسية للبلاد في محلها، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في المجالات وسنحقق الاكتفاء الذاتي أيضا في مجالات أخرى، واستراتيجية 2030 سنجني جميعا ثمارها قريبا.

ترشيحاتنا

رئيس الكاف يشيد بقرار زيادة المشاركة الأفريقية في كأس العالم

هيئة البترول: نستهدف جعل مصر مركزًا للطاقة بالشرق الأوسط.. فيديو

مصر تؤكد استعدادها لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019

وصفة تخلصك من تراكم الدهون بسرعة لن تتوقعينها

بدأتها لجين عمران.. حكاية وصلات رقص الإعلاميات على السوشيال ميديا

النجوم يرفعون شعار الصداقة خير من الزواج.. الحب والمودة يجمع شيرين رضا وعمرو دياب.. نادية الجندي ومحمد مختار أصحاب.. وعلاقة غادة عبد الرازق ومحمد فودة تفوق الحياة الزوجية

فضيحة للحزب الحاكم في بريطانيا بسبب اختراق إلكتروني

صدى البلد ينشر تعديلات نص الاتهام المسند لمتهمي أحداث مكتب الإرشاد

منتجى الدواجن: مذكرة للمالية والزراعة للعدول عن ضريبة مدخلات الإنتاج

أعراض لا تستهينى بها.. مؤشر لإصابتك بالكوليسترول

حسام باولو لـ صدى البلد: الزمالك الأسوأ في مسيرتي.. جاهز لقيادة الفراعنة من جديد.. كوبر دمر المهاجمين فى مصر.. ولقب الهداف ضربتي المقبلة

بسبب لعب العيال.. مصرع طفل سقط من الطابق التاسع بشبرا الخيمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان.. صور

لجنة اليونسكو تزور دير سانت كاترين واختيار مكتب دائم لها بالمحمية.. صور

محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث البرامون بالمستشفى العام

افتتاح عالمي لمبادرة القضاء على فيروس سي بحضور الرئيس السيسي منتصف أكتوبر .. صور

وزيرة الصحة: بيانات المواطنين مؤمنة تماماً ولا يمكن اختراقها .. صور

فيديو

وزيرة الصحة تعلن عن المبادرة الخاصة بالرعاية المركزة والحضانات والطوارئ
وزير التنمية المحلية: مبادرة القضاء على فيروس سي الأضخم على مستوى العالم
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مبادرة القضاء على فيروس سي
وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟