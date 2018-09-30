ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وزارة الاستثمار تطلق النسخة الثانية من فكرتك شركتك بالمنيا.. الثلاثاء

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:28 م
النسخة الثانية لـ
النسخة الثانية لـ (فكرتك شركتك) بالمنيا
ايمن رياض
أعلنت إدارة الاستثمار بمحافظة المنيا عن تواجد فريق عمل مبادرة (فكرتك شركتك) بالمحافظة الثلاثاء المقبل، أمام مكتبة مصر العامة بكورنيش النيل، لإجراء مقابلات شخصية مع رواد الاعمال المتقدمين من المحافظة، وذلك في إطار إطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للدورة الثانية من المبادرة (فكرتك شركتك) لدعم رواد الأعمال بمحافظات الجمهورية. 

وقال اللواء أحمد جبريل، سكرتير عام مساعد المحافظة، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا لدعم كافة الأفكار والمبادرات التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين بالمحافظة، تم التنسيق مع كافة الجهات المختصة لتسهيل عمل فريق المبادرة خلال فترة تواجده بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه المبادرة والتي تتبناها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على مستوى محافظات مصر، تعد مبادرة مبتكرة لتشجيع المشروعات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر .

تهدف المبادرة إلى مساعدة الشباب في تحويل أفكارهم إلى شركات سريعة التقدم والقدرة على المنافسة عالميًا أو محليًا من خلال برنامج مصر لريادة الأعمال الذى يتكون من 4 عناصر أساسية، وهى : التمويل ، ومشروعات الأعمال ، ومراكز خدمة الأعمال، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية وهى الركائز الأربعة الأساسية اللازمة لبدء الشباب المصري في مشروعاتهم، بالإضافة إلى التدريب والإشراف والإرشاد والتوعية ، كذلك إتاحة الفرصة للقاء بالمستثمرين وأصحاب الأعمال لتوفير الدعم المناسب لتطوير تلك المشروعات في مختلف المجالات، مما يوفر فرص عمل جديدة ويساهم في النمو الاقتصادي .

ترشيحاتنا

رئيس الكاف يشيد بقرار زيادة المشاركة الأفريقية في كأس العالم

الحنفي: 4 مطارات مصرية تحقق ربحا من أصل 23.. وخطة لإعادة هيكلتها

سوريا تفضح إرهاب تركيا في إدلب: المسلحون جاءوا منها وسيعودون إليها

نقل أحمد جلال إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

وفاء عامر تثير الجدل بتاتو لآية قرآنية

دينا الشربينى تتصدر تويتر بعد سفرها مع عمرو دياب لنيويورك

موظف يكتم أنفاس زوجته وطفلته الرضيعة بالإسكندرية

إسرائيل تنقلب على ريال مدريد بسبب عهد التميمي

إعفاء المستشار الهندسي لمحافظة كفر الشيخ من منصبه

افتتاح عالمي لمبادرة القضاء على فيروس سي بحضور الرئيس السيسي منتصف أكتوبر .. صور

الخيانة مسلسل لا ينتهى.. منجد يقتل عشيق زوجته ويلقي بالجثة في الترعة بالفيوم

داخل بطانية حمراء.. العثور على طفلة رضيعة بصندوق قمامة في شبراخيت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان.. صور

لجنة اليونسكو تزور دير سانت كاترين واختيار مكتب دائم لها بالمحمية.. صور

محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث البرامون بالمستشفى العام

افتتاح عالمي لمبادرة القضاء على فيروس سي بحضور الرئيس السيسي منتصف أكتوبر .. صور

وزيرة الصحة: بيانات المواطنين مؤمنة تماماً ولا يمكن اختراقها .. صور

فيديو

وزيرة الصحة تعلن عن المبادرة الخاصة بالرعاية المركزة والحضانات والطوارئ
وزير التنمية المحلية: مبادرة القضاء على فيروس سي الأضخم على مستوى العالم
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مبادرة القضاء على فيروس سي
وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟