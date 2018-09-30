وزارة الاستثمار تطلق النسخة الثانية من فكرتك شركتك بالمنيا.. الثلاثاء

أعلنت إدارة الاستثمار بمحافظة المنيا عن تواجد فريق عمل مبادرة (فكرتك شركتك) بالمحافظة الثلاثاء المقبل، أمام مكتبة مصر العامة بكورنيش النيل، لإجراء مقابلات شخصية مع رواد الاعمال المتقدمين من المحافظة، وذلك في إطار إطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للدورة الثانية من المبادرة (فكرتك شركتك) لدعم رواد الأعمال بمحافظات الجمهورية.





وقال اللواء أحمد جبريل، سكرتير عام مساعد المحافظة، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا لدعم كافة الأفكار والمبادرات التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين بالمحافظة، تم التنسيق مع كافة الجهات المختصة لتسهيل عمل فريق المبادرة خلال فترة تواجده بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه المبادرة والتي تتبناها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على مستوى محافظات مصر، تعد مبادرة مبتكرة لتشجيع المشروعات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر .



