محافظ المنيا يعتمد 500 ألف جنيه لدعم طلاب الجامعات الأولى بالرعاية

اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مبلغ 500 ألف جنيه من حساب صندوق الخدمات بالمحافظة لإعانة ومساعدة 2500 طالب وطالبة من أبناء المحافظة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من طلاب الجامعات والمعاهد العليا، بواقع 200جنيه لكل طالب وطالبة خلال العام الدراسي الحالي 2018/2019م .



وقالت ماريه نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، إنه سيتم البدء في صرف استمارات الإعانات مجانا للطلاب اعتبارا من الاثنين القادم 8 أكتوبر وذلك بمقر الإدارة بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية ببطاقة الرقم القومي أو الكارنية الجامعي، ليقوم الطالب أو الطالبة باستيفاء الاستمارة من الجامعة والشئون الاجتماعية والجمعيات الزراعية التابعة لها للتأكد من مدى أحقيته للإعانة.



وأضافت مدير الإدارة، أنه تم وضع عدة شروط لقبول أوراق المستحقين للإعانة من أبرزها أن يكون الطالب أو الطالبة من أبناء المحافظة، وأن يكون منقولًا وليس راسبًا، وألا يكون دخل الأسرة مرتفع وألا يكون لديه حيازة زراعية كبيرة.



وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من فحص الاستمارات الخاصة بالطلاب سيتم البدء في إعداد الكشوف الخاصة بالمستحقين لبدء تسليم الطلاب المبالغ المستحقة لهم من خزينة ديوان عام المحافظة طبقًا للمواعيد التي يتم تحديدها.