ضبط عضو منتدب لإحدى الشركات محكوم عليه فى قضايا بغرامة 501 مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام فى ضبط محكوم عليه هارب فى إحدى القضايا والمحكوم عليه فيها حضوريًا بغرامة (501) مليون جنيه .





أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام قيام المحكوم عليه "عمرو م.ع" 41 سنة، العضو المنتدب لإحدى الشركات مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1898/2016 "غرامات إقتصادية" مصر الجديدة "حماية المستهلك" والمحكوم عليه فيها حضوريًا بغرامة بمبلغ (501) "خمسمائة وواحد مليون جنيه "، بالهرب من محل إقامته خشية ضبطه .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد محل إختباء المحكوم عليه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه .



