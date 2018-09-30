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محافظات

رئيس مركز ملوي بالمنيا يتابع الخدمات العامة بقرية تنده

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:29 م
رئيس مركز ملوي بالمنيا
رئيس مركز ملوي بالمنيا يتابع الخدمات العامة بقرية تنده
ايمن رياض
تفقد العميد فادى وديع رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا ، أعمال النظافة والإنارة بالوحدة المحلية لمجلس قروى تنده، حيث تم المرور علي العاملين بالوحدة للوقوف علي آخر الأعمال وكذلك مخازن الوحدة.

كما تابع رئيس المركز سير العمل بالمركز الصحي بتنده ، مشددا علي تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن، كما تم المرور علي المدارس بنطاق الوحدة المحلية للتأكد من انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

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