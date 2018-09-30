رئيس مركز ملوي بالمنيا يتابع الخدمات العامة بقرية تنده

تفقد العميد فادى وديع رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا ، أعمال النظافة والإنارة بالوحدة المحلية لمجلس قروى تنده، حيث تم المرور علي العاملين بالوحدة للوقوف علي آخر الأعمال وكذلك مخازن الوحدة.



كما تابع رئيس المركز سير العمل بالمركز الصحي بتنده ، مشددا علي تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن، كما تم المرور علي المدارس بنطاق الوحدة المحلية للتأكد من انتظام العملية التعليمية بالمدارس.