الأسرة في قفص الاتهام.. لماذا تتكرر حوادث سقوط الأطفال من الشرفات؟

البكاء والألم لم يعيدا مفقودا ونزيف الدم المتساقط من أعلى الشرفات في صدر الأمهات.. صرخة دامية من قلب أم مكلومة بددت صمت المكان.

الطفل حسن سامح ذو الـ 6 سنوات لم يعلم أن براءته تتبدد اليوم ويغيبه الموت أثناء لهوه مع أولاد عمته، ليختلّ توازنه ويسقط أرضًا من الدور التاسع فى بدروم السلم ليفارق الحياة على الفور.

الطفل حسن لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق التاسع بمنطقة الشارع الجديد بحي شرق شبرا الخيمة وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتوفى على الفور، ولم يتهم أحدًا أو يشتبه في الوفاة جنائيًّا.



تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بمصرع طفل على الفور إثر سقوطه من الدور التاسع.



وانتقل على الفور المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين أن الطفل يدعى حسن سامح، وأنه أثناء زيارته لعمته بالشارع الجديد وأثناء لهوه مع أولاد عمته، اختلّ توازنه وسقط أرضًا من الدور التاسع فى بدروم السلم، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتوفى على الفور، ولم يتهم أحدًا أو يشتبه في الوفاة جنائيًّا.