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تعليم

جولة لوكيل تعليم المنوفية مع عدد من الطلاب للتعرف على المنشآت الشرطية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:06 م
صدى البلد
محمد امين
استقبل مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية وفدا برئاسة العميد أيمن معاذ رئيس قسم العنف ضد المرأة بمديرية أمن المنوفية والوفد المرافق له.

ونظم الوفد الشرطي، جولة للطلبة داخل أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية مثل أجهزة النجدة والمطافئ على مستوى محافظة المنوفية وذلك للتعرف على المنشآت الشرطية والخدمات التي تقدمها للمجتمع.

واصطحب شاهين والوفد المرافق له من مديرية الأمن طلاب مدرستي السلام الابتدائيه المشتركة والمساعي بنات الإعدادية الجديدة بشبين الكوم في جولة للتعرف علي المنشآت الشرطية للتعرف علي مهام عملها .
جولة لوكيل تعليم المنوفية مع عدد من الطلاب للتعرف على المنشآت الشرطية
جولة لوكيل تعليم المنوفية مع عدد من الطلاب للتعرف على المنشآت الشرطية
جولة لوكيل تعليم المنوفية مع عدد من الطلاب للتعرف على المنشآت الشرطية
جولة لوكيل تعليم المنوفية مع عدد من الطلاب للتعرف على المنشآت الشرطية

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