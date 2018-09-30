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أخبار البلد

أبو ستيت: المهندس الزراعي داعم للاقتصاد الوطني .. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:58 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
نقل الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للمهندسين الزراعيين بمناسبة الاحتفال بيوم المهندس الزراعي، والذي نظمته نقابة المهن الزراعية، مؤكدا أن الزراعة هي عصب الاقتصاد المصري والمهندس الزراعي مع الفلاح والمنتج هم عصب الزراعة والإنتاج في مصر وأنهم يعملون أحيانا في ظروف صعبة ولذلك فالزراعة تعلمنا الصبر والحكمة والإيمان.

جاء ذلك خلال احتفال نقابة المهن الزراعية، بيوم المهندس الزراعي، بمشاركة قيادات وزارة الزراعة وفي مقدمتهم الوزير والدكتورة منى محرز نائب الوزير، والدكتور سعد نصار مستشار الوزير.

وقال وزير الزراعة إنه يعلم بالصعوبات التي تواجه نقابة المهن الزراعية وخاصة المادية وسوف يجتمع مع أعضاء مجلس إدارتها للبحث في كيفية تنمية مواردها بما يكفل زيادة معاشات أعضائها وأيضا توفير رعاية صحية واجتماعية لائقة لهم وأسرهم مثل كل أعضاء النقابات المهنية الأخرى.

ومن ناحيته استعرض الدكتور السيد خليفة نقيب المهن الزراعية إنجازات النقابة خلال الفترة الماضية من تطوير الخدمات التي تقدمها النقابة، المساهمة في حل مشكلة البطالة لخريجي الزراعة بالاشتراك مع جهاز خدمات القوات المسلحة ووزارة الزراعة، وعقد عدة بروتوكولات مع النقابات المهنية الأخرى، وإنشاء جمعية إسكان الزراعيين، والاستجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزرع مليون شجرة مثمرة على مستوى الجمهورية، والمشاركة المجتمعية في تنمية وحل مشاكل القطاع الزراعي ببعض المحافظات.

وأضاف خليفة أنه بعد تعديل قانون النقابات المهنية سوف يكون للنقابة دورا كبيرا في مجال المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وفي نهاية الاحتفال قام وزير الزراعة ونقيب المهن الزراعية بتكريم عدد من النماذج المتميزة في مجال الزراعة والإنتاج على مستوى الجمهورية.

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