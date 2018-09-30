إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

أعلن المهندس مصطفى عبد العزيز، رئيس حي شرق مدينة نصر، عن استمرار مشروع تطوير ورفع كفاء شارع الضغط العالي امتداد الطوب الرملي ومدخل الواحة، برعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.





وأعلن رئيس الحي، إنه تم رفع ما يزيد على 100 طن من المخلفات المتراكمة منذ أكثر من 10 سنوات بالشارع، بالتعاون مع المجتمع المدني وشباب المنطقة الذين وفروا عدداً من السيارات واللوادر لرفع المخلفات.





وأشار "عبد العزيز"، إلى أن كمية المخلفات التي تُرفع الآن ستستمر لعدة أيام نظرا لكثرة الكميات، كما أكد على أن الحي يعمل بالتنسيق مع هيئة النظافة لتغيير مصابيح الإنارة إلى "ليد"، مضيفا أنه سيتم تغيير المصابيح بالكامل في الشارع المذكور، وإنارة شوارع منطقة الواحة بالكامل.