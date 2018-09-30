كيف تحصلين على بشرة شبابية بعد الخمسين؟

مع التقدم في العمر، تبدأ مشاكل البشرة في الظهور بشكل أكبر بدءًا من تجاعيد العينين وحول الفم، وكذلك ظهور بعض البقع الغامقة على البشرة، ليفقد الوجه شبابه وجماله، لكن بعد سن الخمسين تحديدًا تحدث عدة تغييرات في البشرة وجسم الإنسان تحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ عليها من الشيخوخة.



وفي تقرير نشره موقع "mirror" البريطاني، فالبشرة بعد سن الخمسين تعاني من انخفاض إنتاج الكولاجين بنسبة 1% كل عام خلال الأربعينيات، ثم تفقد 30% من الكولاجين في السنوات الخمس الأولى بعد انقطاع الطمث مما يتسبب في ظهور التجاعيد على البشرة بشكل واضح.



الجفاف أيضًا مشكلة تعاني منها البشرة بعد الخمسين، حيث يصبح الجلد في هذه المرحلة بحاجة إلى ترطيب أكبر وبشكل مستمر وفعال، وإلا ستظهر علامات الشيخوخة في أسرع وقت.



ولكي تتجنبي مشكلات البشرة بعد الخمسين، عليكِ اتباع النصائح التالية:

1- استخدام المواد التي تحتوي على فيتامين أ، فهو يساعد على إصلاح أضرار أشعة الشمس ويحفز إنتاج الكولاجين.

2-إضافة بعض الزيوت المفيدة للبشرة إلى كريمات الترطيب لتحصلي على أكثر درجة من الترطيب لحماية وجهك من الجفاف.

3-احرصي على استخدام كريم لمنطقة العيون واستخدام نفس الكريم لمنطقة الشفتين.

4-استخدام صن بلوك لحماية البشرة من أشعة الشمس سواء في الصيف أو الشتاء.