ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

كيف تحصلين على بشرة شبابية بعد الخمسين؟

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:21 م
العناية بالبشرة بعد
العناية بالبشرة بعد الخمسين
رشا عوني
مع التقدم في العمر، تبدأ مشاكل البشرة في الظهور بشكل أكبر بدءًا من تجاعيد العينين وحول الفم، وكذلك ظهور بعض البقع الغامقة على البشرة، ليفقد الوجه شبابه وجماله، لكن بعد سن الخمسين تحديدًا تحدث عدة تغييرات في البشرة وجسم الإنسان تحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ عليها من الشيخوخة.

وفي تقرير نشره موقع "mirror" البريطاني، فالبشرة بعد سن الخمسين تعاني من انخفاض إنتاج الكولاجين بنسبة 1% كل عام خلال الأربعينيات، ثم تفقد 30% من الكولاجين في السنوات الخمس الأولى بعد انقطاع الطمث مما يتسبب في ظهور التجاعيد على البشرة بشكل واضح.

الجفاف أيضًا مشكلة تعاني منها البشرة بعد الخمسين، حيث يصبح الجلد في هذه المرحلة بحاجة إلى ترطيب أكبر وبشكل مستمر وفعال، وإلا ستظهر علامات الشيخوخة في أسرع وقت.

ولكي تتجنبي مشكلات البشرة بعد الخمسين، عليكِ اتباع النصائح التالية:
1- استخدام المواد التي تحتوي على فيتامين أ، فهو يساعد على إصلاح أضرار أشعة الشمس ويحفز إنتاج الكولاجين.
2-إضافة بعض الزيوت المفيدة للبشرة إلى كريمات الترطيب لتحصلي على أكثر درجة من الترطيب لحماية وجهك من الجفاف.
3-احرصي على استخدام كريم لمنطقة العيون واستخدام نفس الكريم لمنطقة الشفتين.
4-استخدام صن بلوك لحماية البشرة من أشعة الشمس سواء في الصيف أو الشتاء.

ترشيحاتنا

دينا الشربينى تتصدر تويتر بعد سفرها مع عمرو دياب لنيويورك

تأجيل مباراة الإسماعيلي والمقاولون بسبب دوري أبطال إفريقيا

أعراض لا تستهينى بها.. مؤشر لإصابتك بالكوليسترول

بسبب لعب العيال.. مصرع طفل سقط من الطابق التاسع بشبرا الخيمة

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

الملكة إليزابيث تستعين بيد صناعية لتلوح للجمهور

هازارد يحرض نجم ليفربول قبل مباراة مانشستر سيتي..فيديو

ميدو يعلق على تراجع مستوى محمد صلاح فى مباراة تشيلسي

مقاتلات إف 16 ترافق طائرة ولي العهد السعودي فور دخوله الكويت.. صور

رئيس الكاف يشيد بقرار زيادة المشاركة الأفريقية في كأس العالم

أسرع 3 طرق لإنقاص الوزن وحرق الدهون

شاهد... انفجار وحريق بمدرسة للبنات في مكة المكرمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

الذهب الأبيض.. دمياط تحتفل بيوم حصاد القطن

محافظ الغربية يوجه بإزالة الطوابق المخالفة بالعمارات السكنية.. صور

اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان.. صور

فيديو

عز العرب يوضح أهمية مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
وزيرة الصحة تعلن عن المبادرة الخاصة بالرعاية المركزة والحضانات والطوارئ
وزير التنمية المحلية: مبادرة القضاء على فيروس سي الأضخم على مستوى العالم
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مبادرة القضاء على فيروس سي
وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟