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رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام المقرر الأول للائحة كلية الطب

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:39 م
اختتام المقرر الاول
اختتام المقرر الاول للائحة الجديدة بطب سوهاج
خالد رياض
تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، سير العملية التعليمية بكلية الطب البشري حيث شهد الجلسة الختامية للبلوك (المقرر) الاول للبرنامج الجديد الذى يطبق للمرة الاولى هذا العام على طلاب الفرقة الاولى تحت عنوان "قواعد دراسة الطب"والذى تم تدريسه على مدى الاسبوع الاول للعام الدراسى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة القديم.

وناقش رئيس الجامعة الطلاب وعددهم ٤٠٠ طالب وطالبة فيما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال هذه الفترة الوجيزة، مشيدًا بالتغير النوعى الملموس فى طبيعة الدراسة فى مقررات البرنامج الجديد، والتى تعتمد على إكساب المهارات بدرجة اكبر بكثير من مجرد حفظ المعارف، وتقوم على التكامل بين الأقسام العلمية المختلفة فى تدريب الطلاب، كما تهتم بالطالب كمتعلم نشط، وليس مجرد متلقى سلبى لما يلقيه عليه المعلم.

وأضاف الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد الكلية ان المقرر (البلوك) الاول تكون من عشرة ساعات، دارت حول تعريف الطالب بمحتويات البرنامج من مقررات، ونواتج التعلم المستهدفة من البرنامج إجمالا ومن كل من مقرراته المختلفة، بالاضافة الى خصائص التدريس والتعلم فى مؤسسات التعليم العالى، ودور الطالب كمتعلم نشط، بالاضافة الى مقدمة على المصطلحات الطبية، وكيفية تجهيز عرض تقديمى وهو ما ستقوم عليه عملية التدريس فى مجموعات صغيرة وهو أساس العملية التعليمية فى جميع المقررات التالية.

وأشاد الطلاب بالنظام الجديد المتبع فى البرنامج التعليمى الجديد، كما أشادوا باهتمام ادارة الجامعة الكبير بهذا البرنامج ،وقد أدى الطلاب امتحان اعمال السنة ضمن فعاليات الجلسة الختامية لهذا المقرر، حيث أبدوا جميعا مهارة عالية فى الإجابة على أسئلته، كما أبدوا ارتياحهم الكبير لنظام الامتحانات الجديد.

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