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برلمان

برلمانى يطالب بتقليص الدارسة فى المدارس إلى 3 أيام

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:37 ص
الكثافة الطلابية
الكثافة الطلابية
أمينة الدسوقى
قال النائب عبدالرحمن برعى عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الميزانية التى تم تخصيصها للأبنية التعليمية والبالغة 6 مليارات جنيه ضعيفة جدا، فى ظل الكثافة المرتفعة التى تشهدها المدارس الحكومية، لافتا إلى أن الفصل يكلف الحكومة 300 ألف جنيه، فى حين أن الدولة تحتاج إلى 450 ألف فصل.

وتابع برعى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من حلول منطقية وغير تقليدية لإنهاء أزمة التكدس داخل الفصول، من بينها أن يتم تقسيم عدد الطلاب لفريقين داخل المدارس فترتين بمعنى أن تتم الدارسة للفريق الأول فى 3 أيام محددة، فى حين يحضر الفريق الثانى ثلاثة أيام أخرى ويأخذ الطالب 3 أيام أجازة على أن يتم مد فترة الدارسة للساعة 3 عصرا بدلا من 1 ظهرا، وبالتالى تكون الحكومة بذلك وفرت 450 ألف فصل دون بناء أى وحدة جديدة ويطبق هذا النظام على التعليم الأساسى ماعدا الثانوية العامة لأنها تخضع لمعايير دولية وعدد ساعات معينة.

وتابع أن :"العمل بهذا النظام يعطى الطالب فرصة لقضاء أجازته مه أسرته، وتوفير فصول دون أن يكلف الدولة جنيها، على أن يتم تحقيق عدد الساعات المعترف بها دوليا".

وأوضح النائب أن هناك مقترحا أخر بإشراك القطاع الخاص فى بناء المدارس من خلال تخصيص 1000 فدان من الأراضى الزراعية يسمح بإقامة 2000 مدرسة، على أن تكون الدولة شريكا فى المدارس أو تضع شروطا محدد لعدم رفع الأسعار على الطالب،:" هناك الكثير من مخالفات البناء على الاراضى الزراعية، والتى تحول لمبانى وأبراج، وعليه لايوجد مايمنع تخصيص أراضى لبناء مدارس عليها، وخاصة أنه لا توجد مساحات داخل القري سوي الأراضى الزراعية".

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه تم توقيع بروتوكول مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر لحل مشكلة العجز المعلمين، و الكثافات فى الفصول، قائلا: إننا نحتاج 200 ألف فصل لحل الكثافات، وكثافة الفصول مش هتتحل إلا بعد فترة زمنية تحتاج 10 سنوات.

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