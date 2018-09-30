طلاب الثانوية عن التغييرات الجديدة .. منعرفش عنها حاجة! .. فيديو

بدأت الدراسة، ودخل الطلاب المدارس حاملين كتبهم الدراسية في شنطهم المدرسية مستقبلين عامهم الجديد فرحين بدخولهم المدرسة ولقاء أصدقائهم ومستعدين لبدء عام دراسي جديد.



أعلنت وزارة التربية والتعليم تفعيل نظام جديدة يشمل خطة تطوير جديدة هدفها الارتقاء بالمستوى التعليمي في مصر ومنها تقديم المناهج على أجهزة التابلت والاتجاه لنظام تعليمي جديدة يتخلص من الأنظمة الورقية ويعتمد على الحاسوب ، بالإضافة لذلك أن الثانوية العامة يتم تقسيمها على الصف الأول والثاني والثالث الثانوي فهي لم تعد سنة واحدة فقط.



قررت عدسة "صدى البلد" التجول بين الطلاب لاستطلاع آرائهم حول النظام التعليمي الجديد ، وهنا كانت الصدمة ان معظم الطلاب او جزء كبير منهم لم يتم توصيل المعلومة لهم بشكل واضح لم يطلعوا على الأخبار التي نشرتها الوزارة باختصار لم يلتفتوا لقرارات الوزارة الجديدة وعلى الصعيد الآخر قابلنا طلاب لديهم وعي وإدراك كافي للمعلومات التي نشرتها الوزارة.



أما عن آرائهم ، قالت "سهيلة" : النظام الجديد يتيح للطالب أن يتعلم بشكل ايجابى وأسهل من النظام القديم وأضافت أن معظم الطلاب في بداية الدراسة وصل إليهم شعور بالاختلاف في المناهج وطريقة التدريس.



وقال "محمود وجدي"، إن نظام الدراسة الجديد يشجع الطلاب على الدراسة للنزول الى المدرسة وان الطلاب شعرت بالاختلاف هذا العام إلى حد ما.



ولكن على الجانب الآخر هناك طلاب لا تفقه شيئا عن اي نظام جديد او قديم ، قال سامح امير انه نزل الى المدرسة على حد قوله "صحابي قالوا هننزل المدرسة بكرة قولت انزل معاهم" أما عن النظام التعليمي الجديد كان رده "ايه ده منعرفش عنه حاجة!".



أكد أحمد خليل أن النظام الجديد لم يختلف كثيرا عن السابق فهو نفس المواد والمناهج والدراسة.