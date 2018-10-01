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برلمان

برلمانية: الكثافة الطلابية ستتسبب فى عدم نجاح منظومة التعليم الجديدة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:21 ص
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان
أمينة الدسوقى
قالت النائب ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن الكثافة الطلابية في المدارس من شأنها التسبب فى عدم نجاح نظام التعليم الجديد الذى تم تطبيقه حال السكوت عنها، مؤكدة أنه لا يمكن الانتظار لـ 10 سنوات حتى يتم انهاء تلك الأزمة.

وتابعت نصر فى تصريح لـ"صدى البلد"، الفترة التى تحدث عنها وزير التعليم بشأن القضاء على الكثافة الطلابية، تهدف إلى القضاء على الأزمة بشكل نهائي و100%، إلا أن مدة الـ 10 سنوات تعد فترة كبيرة جدا، وعليه لابد من وضع خطة لمدة سنتين تبدأ من الآن لحل أزمة الأماكن التى تشهد مدارسها كثافة طلابية، بالتدريج.

وأضافت النائبة أن هناك الكثير من الحلول التى من شأنها إنهاء أزمة الفصول، والتى تتمثل فى إشراك القطاع الخاص بشكل مقنن فى بناء المدارس والأبنية التعليمية، من خلال إلزام أى قطاع خاص يقوم ببناء مدرسة خاصة، أن يبنى فى المقابل مدرسة عادية، تخصم من الضرائب التي يقوم بدفعها، على أن تكون تلك المدرسة مدعمة ورسومها الدراسية كبقية المدارس الأخرى، وخاصة أن إنشاء الأبنية التعليمة عن طريق الحكومة تشهد بطأ شديدا والكثير من الإجراءات الصعبة.

وطالبت النائبة وزير التعليم تقديم حلول كثيرة لأزمة الفصول وخاصة أن الكثافة تهدد أى نظام جديد مهما كان مدروسا، مطالبة بضرورة التعاون مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال من أجل المساهمة فى بناء المدارس الحكومية.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد إنه تم توقيع بروتوكول مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر لحل مشكلة العجز المعلمين، و الكثافات فى الفصول، قائلا: إننا نحتاج 200 ألف فصل لحل الكثافات، وكثافة الفصول مش هتتحل إلا بعد فترة زمنية تحتاج 10 سنوات.

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