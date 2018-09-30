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محافظات

المدرسة اليابانية بالإسماعيلية تستعد لبدء الدراسة الأربعاء.. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:44 م
المدرسة اليابايانية
المدرسة اليابايانية بالإسماعيلية
انجي هيبة
أنهت المدرسة اليابانية بالإسماعيلية، استعداداتها لبدء الدراسة واستقبال الطلاب، الأربعاء القادم، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عن وصول الكتب الخاصة بالمرحلتين الأولي والثانية من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي إلى جانب استقبال أولياء الأمور والأطفال منذ بداية الدراسة للتعرف علي المدرسة وحرص خلالها أولياء الأمور والطلاب علي التقاط الصور التذكارية. 

وقال فاخر عبد العزيز عبد الهادى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم إنشاء جروب خاص للتواصل بين الطلاب وأولياء الأمور وإدارة المدرسة لبحث استفسارات أولياء الامور والتواصل معهم لبحث الزى المدرسى ووسائل المواصلات. 

وأشار إلي أن المدرسة اليابانية بالإسماعيلية شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب حيث تضم المدرسة فصول بواقع فصلين من كل مرحلة.
المدرسة اليابانية بالإسماعيلية تستعد لبدء الدراسة الأربعاء.. صور
المدرسة اليابانية بالإسماعيلية تستعد لبدء الدراسة الأربعاء.. صور
المدرسة اليابانية بالإسماعيلية تستعد لبدء الدراسة الأربعاء.. صور

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