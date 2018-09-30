المدرسة اليابانية بالإسماعيلية تستعد لبدء الدراسة الأربعاء.. صور

أنهت المدرسة اليابانية بالإسماعيلية، استعداداتها لبدء الدراسة واستقبال الطلاب، الأربعاء القادم، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عن وصول الكتب الخاصة بالمرحلتين الأولي والثانية من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي إلى جانب استقبال أولياء الأمور والأطفال منذ بداية الدراسة للتعرف علي المدرسة وحرص خلالها أولياء الأمور والطلاب علي التقاط الصور التذكارية.





وقال فاخر عبد العزيز عبد الهادى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم إنشاء جروب خاص للتواصل بين الطلاب وأولياء الأمور وإدارة المدرسة لبحث استفسارات أولياء الامور والتواصل معهم لبحث الزى المدرسى ووسائل المواصلات.



