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حوادث

ضبط سيدتين وموظف بنك استولوا على 2 مليون و450 ألف جنيه .. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:47 م
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سيدتين لقيامهما بالإشتراك مع موظف بأحد البنوك بالإستيلاء على مبالغ مالية من حساب إحدى عميلات البنك.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك - بتضرر عميلة لدى البنك لقيام أحد الأشحاص بانتحال صفتها، وسحب مبالغ مالية من حسابها دون علمها والاستيلاء عليها.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة أسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من المدعوة/مى.م.ع- مواليد 1983، ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية و المدعوة/عنايات.س.أ- مواليد 1955 – ربة منزل "والدة الأولى" ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية و المدعو/عبد الرحمن.ع.أ – مواليد 1991 – يعمل بالبنك المشار إليه بفرع الإسكندرية.

وقامت الأولى بالتحايل وإثبات صفة الثانية بأنها العميلة المذكورة، والتوقيع أمام الثالث على سحب مبالغ مالية بلغت إجمالها (2,490,000 – إثنين مليون و أربعامائة وتسعون ألف جنيه) والاستيلاء عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
ضبط سيدتين وموظف بنك استولوا على 2 مليون و450 ألف جنيه .. صور
ضبط سيدتين وموظف بنك استولوا على 2 مليون و450 ألف جنيه .. صور

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