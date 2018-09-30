ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

المعلم من روسيا.. أمريكا تعقد الوضع ودي مستورا غير محايد.. مسلحو إدلب جاءوا عبر تركيا ويجب أن يعودوا منها.. وندعو اللاجئين للرجوع

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:51 م
صدى البلد
سمر صالح
  • وزير الخارجية السوري وليد المعلم لقناة "آر تي" الروسية:
  • أمريكا تعقد الوضع وليس الأكراد
  • نحن من سيقرر الدخول للجامعة العربية
  • ندعو اللاجئين للعودة .. وروسيا غيرت الوضع في سوريا
  • دي مستورا غير محايد فيما يتعلق بإنشاء اللجنة الدستورية

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن العملية الروسية غيرت الوضع في سوريا، مشيرا إلى أن بلاده تفضل الحل السلمي للملف السوري، ولافتا إلى أن المسلحين المتواجدين في إدلب جاءوا عن طريق تركيا "ومن الطبيعي العودة من نفس الطريق".

وأعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم الأحد، أن تركيا يمكنها حل مشكلة انسحاب مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) من إدلب بسرعة.

وقال المعلم خلال لقاء على قناة "آر تي" الروسية: "من جاء إلى إدلب، جاء إليها عبر تركيا، لذلك يعرف الأتراك من هناك، وكيف وصلوا إلى هناك ومن أين أتوا، وسيكون من الطبيعي بالنسبة لهم العودة إلى بلدهم".

وكشف وزير الخارجية السوري أن موقف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، غير محايد فيما يتعلق بإنشاء اللجنة الدستورية.

وأشار إلى أن "موقف دي ميستورا غير حيادي ولو كان حياديا لكانت اللجنة الدستورية تعمل حاليا والسبب المجموعة المصغرة وهي الدول التي كانت وما زالت جزءا من المشكلة في سوريا، وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن ومصر والتي تقودها الولايات المتحدة".

ودعا وزير الخارجية السوري اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، للمشاركة في إعادة الإعمار، مستنكرا تخويف السوريين من العودة من أن حياتهم وأملاكهم ستكون في خطر. مؤكدا "نرحب وندعو كل لاجئ أن يعود إلى وطنه، ونأمن له سبل الحياة الكريمة للمشاركة في إعادة إعمار بلدهم".

وحول العملية الروسية لمحاربة الإرهاب في سوريا، أعلن وزير الدبلوماسية السورية أن "هذه العملية الروسية غيرت الوضع في سوريا، ودمشق لا زالت تفضل الحل السلمي للملف السوري."

وقال ردا على سؤال حول إمكانية وجود عملية انفصال في سوريا: "الشعب السوري يرفض الانفصال وعلى الدولة السورية أن تقف بحزم ضد هذا والخطر في هذا الموضوع هو العامل الأمريكي وليس الأكراد، وتواجد الأمريكيين غير شرعي، ويعقد الوضع شرقي الفرات. والدول الكبرى دائما ما تستغل الأكراد وترمي بهم بعد ذلك".

وأكد الوزير أن واشنطن أجهضت المحادثات بين دمشق ومجلس سوريا الديمقراطية وقدمت دعما عسكريا له. ورد على سؤال بهذا الصدد: "نعم كانت البداية جيدة لكن العملية توقفت بسبب العامل الأمريكي".

وأضاف: عندما بدأت المحادثات، زادت الولايات المتحدة إمداداتها العسكرية للأكراد، وأرسلت الشاحنات، وتعطلت المفاوضات.

وتابع الوزير السوري: "بالإضافة إلى ذلك، هاجموا الجيش السوري المتمركز في تلك المنطقة. كان هذا الهجوم غير مبرر وغير مقبول، ويجب على من ارتكبوه أن يدفعوا الثمن مقابل ذلك.

وعن العلاقة بين الولايات المتحدة وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، كشف الوزير السوري أن واشنطن تستقطب فلول "داعش" وتعيد تأهيل مسلحيه في قاعدة التنف لقتال قواتنا.

وحول وضع سوريا في الجامعة العربية، أكد المعلم أن سوريا ستقرر الوقت المناسب للجامعة العربية، حين تتغير الأجواء في الجامعة نفسها.

وقال: "من لقاءاتي مع الوزراء العرب الذين التقيتهم هنا (نيويورك) جميعهم أكدوا لي أن الأجواء في مجلس الجامعة العربية الذي عقد تختلف عن السابق، وهناك عديد من الوزراء تساءل كيف تعود سوريا إلى الجامعة العربية؟".

وأضاف: "الذين أغلقوا باب عضوية سوريا في الجامعة العربية عليهم أن يفتحوا الباب أولا ثم نقرر في سوريا هل ندخل أم لا ندخل؟".

وفي ملف العلاقات السورية اللبنانية، أكد الوزير السوري أن علاقة بلاده مع لبنان جيدة، "إلا أن دمشق ستعادي من يحاول أن يعاديها".

وقال في المقابلة التلفزيونية، ردا على سؤال حول العلاقات بين دمشق ولبنان: "مع الرئيس عون علاقة جيدة".

أما فيما يخص القوى السياسية الأخرى "نحن علاقتنا مع الرئيس عون طيبة، مع حزب الله طيبة، مع حركة أمل طيبة، مع المجموعات الأخرى كذلك"، مضيفا: "لكن من يعادينا سنعاديه".

وردا على سؤال إذا كانت دمشق لا تزال تفتح أبوابها أمام جميع مكونات المجتمع اللبناني، لفت المعلم إلى أن "هذه الصورة اختلفت الآن.. المعادلة السابقة ستختلف".

ترشيحاتنا

النيابة تعاين موقع العثور على جثة طفل بالدقهلية.. ومصدر أمني: لا توجد سرقة أعضاء

كلوب يكشف حقيقة استمرار معاناة محمد صلاح بسبب الإصابة

أمل كلوني من بين 331 مرشحا لجائزة نوبل للسلام

الخيانة مسلسل لا ينتهى.. منجد يقتل عشيق زوجته ويلقي بالجثة في الترعة بالفيوم

مصر تؤكد استعدادها لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019

رئيس وزراء مقدونيا يدلي بصوته في الاستفتاء حول تغيير اسم البلاد

بلومبرج: مصر تتواصل مع بنك أمريكي لدعم الاستثمار في سوق الديون

سعر الذهب اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018 في ختام التعاملات

محافظ الجيزة يعنف رئيس مدينة أوسيم لتدني مستوى النظافة

هازارد يحرض نجم ليفربول قبل مباراة مانشستر سيتي..فيديو

رد فعل مثير للمصلين لحظة وقوع زلزال بأندونسيا .. فيديو

نجم باريس سان جيرمان لـ صدى البلد: أهلاوي ويشرفني ارتداء قميص منتخب مصر .. حوار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

الذهب الأبيض.. دمياط تحتفل بيوم حصاد القطن

محافظ الغربية يوجه بإزالة الطوابق المخالفة بالعمارات السكنية.. صور

اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان.. صور

فيديو

صاحب مبادرة للترويج للسياحة بالدراجة: شاهدت أماكن مذهلة لم أكن أتوقع وجودها بمصر
شاهد .. بديع والبلتاجى والشاطر والكتاتنى بالبدلة الحمراء فى أحداث مكتب الإرشاد
إحباط تهريب 88 ألف قرص مخدر لإحدى الدول العربية.. فيديو
دينا رامز تستعرض خبرا من موقع صدى البلد حول تغذية الشعر.. فيديو
عز العرب يوضح أهمية مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟