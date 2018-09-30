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محافظات

محافظ بورسعيد يناشد المواطنين الاستفادة من حملة الكشف المجاني عن فيروس سي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:40 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
أ ش أ
ناشد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المواطنين المستهدفين من الحملة القومية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي"، الاستفادة من الخدمة الطبية المجانية التي توفرها الحملة، والتي تمتد للكشف على بعض الأمراض المزمنة الأخرى مثل السكر وضغط الدم. 

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الأحد، بعدد من المشاركين في فعاليات الحملة ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والسكان والشباب والرياضة والأوقاف، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد ومسئول الحملة، والمهندس كامل أبوزهرة السكرتير العام للمحافظة؛ للاطمئنان على آخر الاستعدادات لبدء الكشف الطبي وإجراء التحليلات اللازمة للمواطنين.

ووجه المحافظ، الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها بصحة المواطن عنصر التنمية الأساسي في خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرا لتقدير المجتمع الدولي ومنظمات الصحة العالمية بالمبادرة عقب عرضها من جانب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على ممثلي دول العالم على هامش الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

يذكر أنه من المقرر أن تنطلق، غدًا الإثنين، بمحافظة بورسعيد فعاليات الحملة القومية لمبادرة الرئيس السيسي؛ للقضاء على فيروس "سي"، وستغطي جميع أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد وقرى الغرب والجنوب، وتستهدف الكشف الطبي على 456 ألف مواطن بالفئة العمرية فوق 18 سنة، وذلك بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية ومراكز الشباب، وبمراكز الكشف المتنقلة (سيارات الحملة الثمانية). 

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