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أخبار البلد

مطار القاهرة يفتح ساحات انتظار سيارات لمنطقة البنوك .. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:00 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورهان خفاجي
قال مصدر مسئول بمطار، إن شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، فتحت ساحات انتظار السيارات أمام المنطقة التجارية بالمطار، وذلك بالتنسيق مع سلطات الأمن بالمطار، كما تم افتتاح فرعي للبنوك بتلك المنطقة للتيسير علي الركاب وأسرهم ورجال الأعمال وشركات الطيران والشحن الجوي والتي تعمل بالمطار وتحتاج إلي معاملات بنكية، لتضم المنطقة التجارية 4 بنوك بالإضافة لأكثر من مكان خدمي للمترددين علي المطار والعاملين.

وأضافت المصادر، أن الفريق يونس المصري أثناء جولاته بالمطار أعطي توجيهاته بان يتم إعادة تهيئة وتجميل المنطقة، خاصة انه كان ممنوع دخول السيارات بسبب الإجراءات الأمنية، وكان يقف بها بعض السيارات التي تم ضبطها في حوادث أو محاضر داخل المطار، وقامت سلطات المطار تحت إشراف الطيار أحمد جنينه رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بإعادة تهيئة المنطقة، وإكسابها شكل جمالي، وتم إيجاد مكان بديل للسيارات التي يتم ضبطها بالمطار، كذلك تم التنسيق مع الشركة والسماح للسيارات بالدخول والانتظار أمام المجمع الخدمي والذي كان متاح قبل اندلاع ثورة يناير وتم غلقه بسبب الظروف الأمنية.

وأشار إلي أن ذلك تزامن مع افتتاح فرعي للبنوك بالمجمع التجاري، مؤكدا أن المجمع يشهد حركة كبيرة من المترددين على المطار، وتم تأمينه بمعرفة الشرطة والكاميرات في جميع الاتجاهات من الداخل والخارج.
مطار القاهرة يفتح ساحات انتظار سيارات لمنطقة البنوك .. صور
مطار القاهرة يفتح ساحات انتظار سيارات لمنطقة البنوك .. صور

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