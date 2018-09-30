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رياضة

رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه يشيد بنجاح مصر في تنظيم البطولة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:25 م
صدى البلد
أ ش أ
أشاد الدكتور ابراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه رئيس الاتحاد السعودي، بحسن تنظيم البطولة العربية للكاراتيه للرجال والسيدات في نسختها الثانية عشر ، ولذوي الاحتياجات الخاصة،والتي تستضيفها مصر باستاد القاهرة الدولي بصالة "رقم ٢ " ، وتنتهي فعالياتها في وقت لاحق من مساء اليوم /الأحد/ .

وأعرب عن تقديره للكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري علي حسن الضيافة والعمل علي تذليل العقبات، وتوفير كل سبل الراحة لجميع الدول المشاركة بالبطولة حتي تسود روح التنافس الشريف بين الجميع .

ونوه رئيس اتحاد غرب آسيا - عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالمستوي "اللافت " الذي يظهر به منتخب مصر خلال المنافسات .

وأضاف أن لاعبي المنتخب المصري ظهروا بشكل مشرف للبلد المستضيف لهذا الحدث الرياضي الهام ،إلى جانب ظهور العديد من الدول العربية الأخري بشكل قوى ومن بينها السعودية، والإمارات، وتونس، مؤكدا أن الاتحاد المصري للكاراتيه بذل قصارى جهده خلال الفترة الأخيرة لتطوير وتفعيل رياضة الكاراتيه ، بعد قيامه بإعداد مسابقات ودورات تدريبية للحكام والمدربين لرفع المستوى ، وحتى يصبح الوطن العربي صاحب الريادة في العالم .

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