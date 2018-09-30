ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جروس يبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال في بطولة السوبر المصري السعودي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي مطالبة معاونيه بتجهيز مباريات مسجلة لفريق الهلال السعودى الذي يواجه الفريق الأبيض فى بطولة كأس السوبر المصرى السعودى.

ويدرس جروس الفريق المنافس من خلال فيديوهات من بعض مباريات الفريق السعودى لمعرفة نقاط القوه والضعف ووضع بعض التعليمات والخطط التكتيكيه لتنفيذها بالمباراه.

وتقرر إقامة السوبر المصرى السعودى، بين ناديى الزمالك والهلال يوم 6 أكتوبر المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض على لقب كأس الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ترشيحاتنا

أسعار تذاكر مباراة الأهلي ووفاق سطيف وطريقة الحصول عليها

برلماني: مصر خالية من فيروس سي بحلول 2020.. فيديو

الأرصاد الجوية: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ..العظمى على القاهرة 32

تحرك عسكري أمريكي مفاجئ نحو الصين

هيئة البترول: نستهدف جعل مصر مركزًا للطاقة بالشرق الأوسط.. فيديو

رد فعل مثير للمصلين لحظة وقوع زلزال بأندونسيا .. فيديو

الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لمسح الشعر في الوضوء

سوريا تفضح إرهاب تركيا في إدلب: المسلحون جاءوا منها وسيعودون إليها

شال وطعنات .. لغز العثور على جثتين فى النيل بالقليوبية

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

مصر تؤكد استعدادها لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019

صدام جديد مرتقب بين محمد صلاح واتحاد الكرة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

الذهب الأبيض.. دمياط تحتفل بيوم حصاد القطن

محافظ الغربية يوجه بإزالة الطوابق المخالفة بالعمارات السكنية.. صور

اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان.. صور

فيديو

وزيرة الصحة تعلن عن المبادرة الخاصة بالرعاية المركزة والحضانات والطوارئ
وزير التنمية المحلية: مبادرة القضاء على فيروس سي الأضخم على مستوى العالم
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مبادرة القضاء على فيروس سي
وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟