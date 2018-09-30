جروس يبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال في بطولة السوبر المصري السعودي

حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي مطالبة معاونيه بتجهيز مباريات مسجلة لفريق الهلال السعودى الذي يواجه الفريق الأبيض فى بطولة كأس السوبر المصرى السعودى.



ويدرس جروس الفريق المنافس من خلال فيديوهات من بعض مباريات الفريق السعودى لمعرفة نقاط القوه والضعف ووضع بعض التعليمات والخطط التكتيكيه لتنفيذها بالمباراه.



وتقرر إقامة السوبر المصرى السعودى، بين ناديى الزمالك والهلال يوم 6 أكتوبر المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض على لقب كأس الرئيس عبد الفتاح السيسى.

