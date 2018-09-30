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بين الناس

أهالي النزهة الجديدة يشكون تراكم القمامة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 06:02 م
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل إيهاب أشرف أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو عدم وجود صناديق قمامة بشارع محمد رفعت بالنزهة وانتشارها به وعدم رفعها بصفة مستمرة من الشارع.

وأشار إلى مشاكل أخرى تتمثل فى انتشار الجراجات المخالفة وأعمال البلطجة بشارع طه حسين وسيطرتهم على الشارع وفرض الإتاوات.

وأشار محمد فوزى أحد سكان حى النزهة إلى وجود بالوعات صرف مفتوحة بشارع جوزيف تيتو بالنزهة، بالإضافة إلى سوء حالة أعمدة الإنارة بالشارع وعدم توافر الانارة الكافية بالطريق المؤدى الى المطار مما يعرض السيارات لخطر الحوادث.

كما ناشد أشرف حى النزهة لعمل كوبرى مشاه أمام الكلية الحربية لوجودها على على شارع صلاح سالم وخطورة عبور الشارع على سكان الحى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

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