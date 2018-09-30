نذرت التصدق لشخص ثم تصدقت لآخر.. فما حكم الدين

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن من نذر شيئا لله يجب عليه الوفاء بما نذر طالما يستطيع فعله، فإن لم يكن مستطيعا فعليه فى هذه الحالة أداء كفارة النذر، وهي مثل كفارة اليمين؛ إطعام عشرة مساكين للمستطيع، أما غير المستطيع فعليه صيام ثلاثة أيام.



وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال «نذرت أن أتصدق على فقراء بلد معين أو أشخاص معينين فوجدت أن هناك من هم أشد حاجة منهم فهل يجوز لى أن أوجه النذر اليهم؟»، أنه طالما نذرت على شئ معين ضيق عليك الأمر ولابد أن يذهب الى هذا المعين وإلا فإنك لم تفعل النذر، فلا يجوز تغيير عين النذر.



وتابع: "أن من أشترى أضحية فى عيد الأضحى وقلت نذرت هذا أضحية لله فتكون هذه هى الأضحية وطالما قلت نذرت فيكون كله للفقراء ولا يجوز لك أن تأكل منه وإن أردت أن تأكل منه فيكون واحد غيره تماما، فقول " نذرت هذا ضيق الأمر وجعل النذر شخصيًا".