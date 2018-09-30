ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

نذرت التصدق لشخص ثم تصدقت لآخر.. فما حكم الدين

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:59 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن من نذر شيئا لله يجب عليه الوفاء بما نذر طالما يستطيع فعله، فإن لم يكن مستطيعا فعليه فى هذه الحالة أداء كفارة النذر، وهي مثل كفارة اليمين؛ إطعام عشرة مساكين للمستطيع، أما غير المستطيع فعليه صيام ثلاثة أيام.

وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال «نذرت أن أتصدق على فقراء بلد معين أو أشخاص معينين فوجدت أن هناك من هم أشد حاجة منهم فهل يجوز لى أن أوجه النذر اليهم؟»، أنه طالما نذرت على شئ معين ضيق عليك الأمر ولابد أن يذهب الى هذا المعين وإلا فإنك لم تفعل النذر، فلا يجوز تغيير عين النذر.

وتابع: "أن من أشترى أضحية فى عيد الأضحى وقلت نذرت هذا أضحية لله فتكون هذه هى الأضحية وطالما قلت نذرت فيكون كله للفقراء ولا يجوز لك أن تأكل منه وإن أردت أن تأكل منه فيكون واحد غيره تماما، فقول " نذرت هذا ضيق الأمر وجعل النذر شخصيًا".

ترشيحاتنا

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

داخل بطانية حمراء.. العثور على طفلة رضيعة بصندوق قمامة في شبراخيت

عمرو دياب ودينا الشربيني يغادران إلى نيويورك.. صور

هل سنذبح مثل الدجاج.. من وراء مسلسل اغتيالات مشاهير العراق؟

الخيانة مسلسل لا ينتهى.. منجد يقتل عشيق زوجته ويلقي بالجثة في الترعة بالفيوم

قرقاش: أزمة قطر اختفت من اهتمامات المجتمع الدولي

والدة قتيل السلام: بلطجي ذبح ابني لمحاولته إنقاذ فتاتين من الاغتصاب.. الجيران: كان طيب وراجل شهم.. والمتهم وقف على الجثة وردد: خلصت عليك يا جدع.. فيديو وصور

إعفاء المستشار الهندسي لمحافظة كفر الشيخ من منصبه

صدام جديد مرتقب بين محمد صلاح واتحاد الكرة.. فيديو

أجويرو يعمق جراح جوارديولا قبل مواجهة ليفربول

ميدو يعلق على تراجع مستوى محمد صلاح فى مباراة تشيلسي

نقل أحمد جلال إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

الذهب الأبيض.. دمياط تحتفل بيوم حصاد القطن

محافظ الغربية يوجه بإزالة الطوابق المخالفة بالعمارات السكنية.. صور

اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان.. صور

فيديو

وزيرة الصحة تعلن عن المبادرة الخاصة بالرعاية المركزة والحضانات والطوارئ
وزير التنمية المحلية: مبادرة القضاء على فيروس سي الأضخم على مستوى العالم
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مبادرة القضاء على فيروس سي
وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟