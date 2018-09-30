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حوادث

ضبط 175 جوال أرز وفول مجهول المصدر بنجع حمادي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:15 م
صدى البلد
يوسف رجب
تمكنت حملة تموينية من وحدة مباحث تموين نجع حمادي، بالتنسيق مع إدارة التموين برئاسة المهندس محمد حسين دياب، من ضبط 175 جوال أرز وفول مجهولة المصدر.

تلقى اللواء مجدي القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط محمد.ب.أ"صاحب محل غلال"بتهمة حيازة 140 جوال أرز و35 جوال فول، مجهولة المصدر وبدون فواتير.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 1384 جنح أمن دولة طوارئ وإخطار النيابة للتحقيق.

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