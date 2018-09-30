شرم الشيخ تستضيف فعاليات الملتقى الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة

انطلقت بمدينة شرم الشيخ مؤخرا فعاليات الملتقى الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر والوطن العربي والتي استمرت على مدى يومين، تحت رعاية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى رعاية المجلس الإسلامي العالمي للإعاقة والتأهيل، تحت عنوان "إرادة وطاقة لا إعاقة"، وذلك بمشاركة من مصر والمملكة السعودية والمملكة المغربية وفلسطين والسودان الشقيق.



كان الملتقى برئاسة الدكتور إيهاب ناجي رئيس الأكاديمية الدولية للتنمية المستدامة والسيد المستشار فواز الدخيل مقررا للملتقى ونجلاء حلواني منسقة الملتقى.



ناقش الملتقى مشكلات وواقع ذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي وصعوبات دمجهم بالمجتمع، والإرشاد الأسري ودوره في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودور الإعلام والسينما في النظرة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة.