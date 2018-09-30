ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الأعلى للثقافة يفتح باب التقدم لجوائز الدولة.. تعرف على الشروط

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:09 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن فتح باب الترشح لجوائز الدولة فى فروعها المختلفة "التشجيعية، التفوق، التقديرية، النيل" لعام 2019 وشروط التقدم وذلك كالتالي:

جائزة التفوق:
تضم الفروع المختلفة "الفنون - الآداب - والعلوم الاجتماعية" وقيمتها 100000 جنيه (مائة ألف جنيه مصرى)، وميدالية فضية ولا يجوز تقسيمها، أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة وعلى المتقدم استيفاء الأوراق الآتية إضافة إلى تحميلها على أسطوانة مدمجة:
- السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد على 10 صفحات بصيغة "Word".
- صورة من بطاقة الرقم القومى.
- صورة شخصية حديثة.
- تقديم خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكى الخاص بالمتقدم.
- مع الأخذ فى عين الاعتبار تقديم ما يثبت مرور خمسة عشر عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعى أو الفكرى للمتقدم.
ولمن يرغب فى التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس إنتاجه، وذلك فى الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2018.
- الأعمال المقدمة لا تسترد.

الجائزة التشجيعية :
وتشمل فروع الجائزة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية.
وعن الفـروع والموضوعات التى يبدأ التقـدم لها فى الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2018 وهى:
أولا: فرع الفنـــــون:
1. فن الرسم.
2. فن الخزف.
3. العزف على آلة القانون.
4. تمثيل مسرحى.
5. تصميم أزياء مسرحية.
6. المنشآت التعليمية والبحثية، المتوافقة مع البيئة.
7. الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبات والاحتفالات الشعبية.
8. تصوير الفيلم الروائى الطويل.

ثانيًا فرع الآداب:
1. نقد النص الشعرى
2. دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربية.
3. ديوان شعر فصيح.
4. مسرحية شعرية.
5. فرع الرواية.
6. تطبيقات إلكترونية للأطفال.
7. ترجمة كتاب فى النقد الروائي.
8. رواية للناشئين (9-15) سنة مكونة من (5: 15) ألف كلمة.

ثالثًا: فرع العلوم الاجتماعية:
1. علم الاجتماع.
2. التاريخ.
3. الجغرافيا.
4. الفلسفة وعلم النفس.
5. الشباب.
6. الكتاب والنشر.
7. ثقافة البيئة.
8. علوم الإدارة.

رابعًا: فرع العلوم الاقتصادية والقانونية:
1. اقتصاديات البيئة.
2. الاقتصاد المصرى بين الاستقلال والتبعية.
3. الفكر والنظرية السياسية.
4. دراسات شرق أوسطية.
5. فلسفة القانون وتاريخه "فلسفة الحماية القانونية للحريات فى تاريخ مصر".
6. قوانين التجارة والقانون الدولى الخاص "التحكيم فى المنازعات التجارية الدولية وأثره على مصر".
7. مبدأ المواطنة فى التاريخ المصرى
8. الثقافة الشعبية ومبدأ المساواة وعدم التمييز.
قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 50000 جنيه مصرى "خمسون ألف جنيه مصرى".

ويشترط فى المتقدم:
- ألا تزيد سن المتقدم على 40 عامًا عند الإعلان عن الجائزة.
- لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية فى أى فرع من الفـروع.

- على المتقدم أن يقدم أربع نسخ من إنتاجه؛ ولا يجوز استرداد هذا الإنتاج + سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد على صفحتين + صورة البطاقة الشخصية + ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكى للمتقدم.

على من يرغب فى التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس إنتاجه، وذلك فى الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2018.

ترشيحاتنا

الخيانة مسلسل لا ينتهى.. منجد يقتل عشيق زوجته ويلقي بالجثة في الترعة بالفيوم

أسرع 3 طرق لإنقاص الوزن وحرق الدهون

قرقاش: أزمة قطر اختفت من اهتمامات المجتمع الدولي

اتحاد الكرة يدرس استبعاد 13 ناديا من جمعيته العمومية

دينا الشربينى تتصدر تويتر بعد سفرها مع عمرو دياب لنيويورك

رئيس جامعة الأزهر يستقل الطفطف بأسيوط والطلاب يلتقطون السيلفي معه.. صور

تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مكتب الإرشاد لـ 7 أكتوبر للمرافعة .. فيديووصور

لدواعى أمنية.. حرمان جزائرية من الجنسية المصرية

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

الصحف الإنجليزية تتوقع إقالة مورينيو من مانشستر يوناتيد

تحرك عسكري أمريكي مفاجئ نحو الصين

عز العرب يوضح أهمية مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

الذهب الأبيض.. دمياط تحتفل بيوم حصاد القطن

محافظ الغربية يوجه بإزالة الطوابق المخالفة بالعمارات السكنية.. صور

اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان.. صور

فيديو

عز العرب يوضح أهمية مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
وزيرة الصحة تعلن عن المبادرة الخاصة بالرعاية المركزة والحضانات والطوارئ
وزير التنمية المحلية: مبادرة القضاء على فيروس سي الأضخم على مستوى العالم
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مبادرة القضاء على فيروس سي
وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟