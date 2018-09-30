الأعلى للثقافة يفتح باب التقدم لجوائز الدولة.. تعرف على الشروط

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن فتح باب الترشح لجوائز الدولة فى فروعها المختلفة "التشجيعية، التفوق، التقديرية، النيل" لعام 2019 وشروط التقدم وذلك كالتالي:



جائزة التفوق:

تضم الفروع المختلفة "الفنون - الآداب - والعلوم الاجتماعية" وقيمتها 100000 جنيه (مائة ألف جنيه مصرى)، وميدالية فضية ولا يجوز تقسيمها، أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة وعلى المتقدم استيفاء الأوراق الآتية إضافة إلى تحميلها على أسطوانة مدمجة:

- السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد على 10 صفحات بصيغة "Word".

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

- صورة شخصية حديثة.

- تقديم خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكى الخاص بالمتقدم.

- مع الأخذ فى عين الاعتبار تقديم ما يثبت مرور خمسة عشر عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعى أو الفكرى للمتقدم.

ولمن يرغب فى التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس إنتاجه، وذلك فى الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2018.

- الأعمال المقدمة لا تسترد.



الجائزة التشجيعية :

وتشمل فروع الجائزة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية.

وعن الفـروع والموضوعات التى يبدأ التقـدم لها فى الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2018 وهى:

أولا: فرع الفنـــــون:

1. فن الرسم.

2. فن الخزف.

3. العزف على آلة القانون.

4. تمثيل مسرحى.

5. تصميم أزياء مسرحية.

6. المنشآت التعليمية والبحثية، المتوافقة مع البيئة.

7. الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبات والاحتفالات الشعبية.

8. تصوير الفيلم الروائى الطويل.



ثانيًا فرع الآداب:

1. نقد النص الشعرى

2. دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربية.

3. ديوان شعر فصيح.

4. مسرحية شعرية.

5. فرع الرواية.

6. تطبيقات إلكترونية للأطفال.

7. ترجمة كتاب فى النقد الروائي.

8. رواية للناشئين (9-15) سنة مكونة من (5: 15) ألف كلمة.



ثالثًا: فرع العلوم الاجتماعية:

1. علم الاجتماع.

2. التاريخ.

3. الجغرافيا.

4. الفلسفة وعلم النفس.

5. الشباب.

6. الكتاب والنشر.

7. ثقافة البيئة.

8. علوم الإدارة.



رابعًا: فرع العلوم الاقتصادية والقانونية:

1. اقتصاديات البيئة.

2. الاقتصاد المصرى بين الاستقلال والتبعية.

3. الفكر والنظرية السياسية.

4. دراسات شرق أوسطية.

5. فلسفة القانون وتاريخه "فلسفة الحماية القانونية للحريات فى تاريخ مصر".

6. قوانين التجارة والقانون الدولى الخاص "التحكيم فى المنازعات التجارية الدولية وأثره على مصر".

7. مبدأ المواطنة فى التاريخ المصرى

8. الثقافة الشعبية ومبدأ المساواة وعدم التمييز.

قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 50000 جنيه مصرى "خمسون ألف جنيه مصرى".



ويشترط فى المتقدم:

- ألا تزيد سن المتقدم على 40 عامًا عند الإعلان عن الجائزة.

- لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية فى أى فرع من الفـروع.



- على المتقدم أن يقدم أربع نسخ من إنتاجه؛ ولا يجوز استرداد هذا الإنتاج + سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد على صفحتين + صورة البطاقة الشخصية + ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكى للمتقدم.



على من يرغب فى التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس إنتاجه، وذلك فى الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2018.