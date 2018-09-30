تأخر قطار دمياط بسبب عجلة البوجي

أعلنت هيئة السكة الحديد عن سقوط عجلة من البوجي الأمامي بالعربة الثالثة من فوارغ قطار رقم 53 ركاب "طنطا - دمياط" بعد وصوله حوش محطة دمياط، ما أدى إلى تأخير قيام قطار رقم 60 ركاب دمياط المنصورة.



وأكدت الهيئة في بيان لها أنه جار استخدام السكك البديلة بمحطة دمياط لتيسير حركة القطارات، وقدمت الهيئة اعتذارها للركاب عن تأخر قطار رقم 60 ركاب "دمياط - المنصورة".

