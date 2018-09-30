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حوادث

أمن القاهرة: تطهير 30 شارعا وحيا من الإشغالات

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:00 م
صدى البلد
كتب – محمد صبرى:
شنّت أجهزة الأمن بالقاهرة حملة مكبرة على عدد من المناطق والميادين والمحاور بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة والتى استهدفت 30 شارعا وحى بمختلف قطاعات العاصمة. 

ففي مجال المرافق تمت إزالة 3 آلاف إشغال بالطريق العام، بينما تمكن رجال المرور من تحرير أكثر من 12 ألف مخالفة مرورية متنوعة وذلك على مدار الـ 3 أيام الماضية.

وسوف تتواصل الحملات بتلك المناطق لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع .
أمن القاهرة: تطهير 30 شارعا وحيا من الإشغالات
أمن القاهرة: تطهير 30 شارعا وحيا من الإشغالات
أمن القاهرة: تطهير 30 شارعا وحيا من الإشغالات
أمن القاهرة: تطهير 30 شارعا وحيا من الإشغالات
أمن القاهرة: تطهير 30 شارعا وحيا من الإشغالات

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