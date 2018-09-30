أمن القاهرة: تطهير 30 شارعا وحيا من الإشغالات

شنّت أجهزة الأمن بالقاهرة حملة مكبرة على عدد من المناطق والميادين والمحاور بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة والتى استهدفت 30 شارعا وحى بمختلف قطاعات العاصمة.





ففي مجال المرافق تمت إزالة 3 آلاف إشغال بالطريق العام، بينما تمكن رجال المرور من تحرير أكثر من 12 ألف مخالفة مرورية متنوعة وذلك على مدار الـ 3 أيام الماضية.



