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ثقافة

جمال الشاعر يحاور خبراء الآثار فى المسرح الصغير بالأوبرا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:02 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تعقد فى السابعة مساء الأربعاء المقبل بالمسرح الصغير، ندوة بعنوان (مستقبل القاهرة التاريخية)، يديرها الإعلامى الدكتور جمال الشاعر الذى يحاور الضيوف محمود عبد الله خبير إدارة الأصول وإعادة الهيكلة، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري والدكتور محمد الكحلاوى أمين الاتحاد العام للأثاريين العرب وعلاء الدين سبع عضو اللجنة المالية لتطوير وحماية القاهرة التراثية.

يأتي ذلك فى إطار النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

تدور الندوة حول كنوز القاهرة الأثرية التى تعكس التاريخ والحضارة المصرية العريقة وكيفية الحفاظ عليها وتطويرها والاهتمام بها من قبل أجهزة الدولة والأفراد والتطرق للحديث حول مستقبل االاثار فى القاهرة واستغلالها سياحيا.

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