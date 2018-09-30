تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بشبرا الخيمة بالقليوبية بدون ترخيص.



أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة الاتصالات قيام المدعو "م. ز. م"- 37 سنة بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية، بإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة "بدون ترخيص" وتقاضى مبالغ مالية شهرية، واستخدام محل إقامته مركزًا لإدارة ذلك النشاط.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ولجنة فنية من الجهات المختصة تم استهداف محل إقامة المذكور وضبطه كما تم ضبط (51 جهاز موزع إشارة- جهاز كبيوتر بمشتملاته – جهاز إختبار- شاحن-مجموعة كبيرة من الأسلاك ووصلات خارجية).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.