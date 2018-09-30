عز العرب يوضح أهمية مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن فيروس سي في مصر يعد المشكلة الصحية الأولى بالنسبة للمواطنين، حيث كانت مصر دائمًا الأولى على مستوى العالم في نسب الإصابة.



وتابع "عز العرب" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأحد، أن المبادرة الخاصة بالمسح الخاص بفيروس سي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من المفترض أن تنطلق المرحلة الأولى منها غدًا، مهمة جدًا ليس فقط لعلاج المرضى ولكن، لحصر نسب المصابين والفئات العمرية الخاصة بهم.



وأضاف "عز العرب" أن تلك المبادرة لم تحدث بهذه الضخامة وبهذه الرؤية والإستراتيجيات والإمكانيات على مستوى العالم.

