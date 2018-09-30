ريجيم الجوافة لخسارة 4 كيلو في الأسبوع

قدم الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، ريجيم الجوافه لخسارة 4 كيلو في الأسبوع.



علي الريق:

كوبان ماء بعصير نصف ليمونة



بعدها بساعة الإفطار:

١ توست ريجيم + بيضه مسلوقة أو 4 ملاعق فول بالليمون و الكمون + 2 خيار



بين الإفطار والغداء ثمرة جوافة + ٢ كوب ماء



الغداء :

علبة تونة مصفاة من الزيت او ربع فرخة مشويه بدون جلد او شريحة لحم مشوي بدون دهون + ٤ ملاعق ارز بالكاري + سلطة خضراء



بعد الغداء بساعه : كوب كمون بالليمون او شاي اخضر بالليمون



العشاء :

٢ ثمرة جوافة + كوب زبادي صغير خالي من الدسم



مع مراعاة الآتي :

– عدم تناول السكر الابيض واستبداله بسكر دايت

– شرب ما لا يقل عن ٣ لتر ماء في اليوم

– المشى ٤٥ دقيقه يوم بعد يوم

– يراعي لمرضي الإمساك عدم تناول بذور الجوافة.