ريجيم الجوافة لخسارة 4 كيلو في الأسبوع

قدم الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، ريجيم الجوافه لخسارة 4 كيلو في الأسبوع.
علي الريق:
كوبان ماء بعصير نصف ليمونة
بعدها بساعة الإفطار:
١ توست ريجيم + بيضه مسلوقة أو 4 ملاعق فول بالليمون و الكمون + 2 خيار
بين الإفطار والغداء ثمرة جوافة + ٢ كوب ماء
الغداء :
علبة تونة مصفاة من الزيت او ربع فرخة مشويه بدون جلد او شريحة لحم مشوي بدون دهون + ٤ ملاعق ارز بالكاري + سلطة خضراء
بعد الغداء بساعه : كوب كمون بالليمون او شاي اخضر بالليمون
العشاء :
٢ ثمرة جوافة + كوب زبادي صغير خالي من الدسم
مع مراعاة الآتي :
– عدم تناول السكر الابيض واستبداله بسكر دايت
– شرب ما لا يقل عن ٣ لتر ماء في اليوم
– المشى ٤٥ دقيقه يوم بعد يوم
– يراعي لمرضي الإمساك عدم تناول بذور الجوافة.
علي الريق:
كوبان ماء بعصير نصف ليمونة
بعدها بساعة الإفطار:
١ توست ريجيم + بيضه مسلوقة أو 4 ملاعق فول بالليمون و الكمون + 2 خيار
بين الإفطار والغداء ثمرة جوافة + ٢ كوب ماء
الغداء :
علبة تونة مصفاة من الزيت او ربع فرخة مشويه بدون جلد او شريحة لحم مشوي بدون دهون + ٤ ملاعق ارز بالكاري + سلطة خضراء
بعد الغداء بساعه : كوب كمون بالليمون او شاي اخضر بالليمون
العشاء :
٢ ثمرة جوافة + كوب زبادي صغير خالي من الدسم
مع مراعاة الآتي :
– عدم تناول السكر الابيض واستبداله بسكر دايت
– شرب ما لا يقل عن ٣ لتر ماء في اليوم
– المشى ٤٥ دقيقه يوم بعد يوم
– يراعي لمرضي الإمساك عدم تناول بذور الجوافة.