ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

ريجيم الجوافة لخسارة 4 كيلو في الأسبوع

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:06 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، ريجيم الجوافه لخسارة 4 كيلو في الأسبوع.

علي الريق:
كوبان ماء بعصير نصف ليمونة

بعدها بساعة الإفطار:
١ توست ريجيم + بيضه مسلوقة أو 4 ملاعق فول بالليمون و الكمون + 2 خيار

بين الإفطار والغداء ثمرة جوافة + ٢ كوب ماء

الغداء :
علبة تونة مصفاة من الزيت او ربع فرخة مشويه بدون جلد او شريحة لحم مشوي بدون دهون + ٤ ملاعق ارز بالكاري + سلطة خضراء

بعد الغداء بساعه : كوب كمون بالليمون او شاي اخضر بالليمون

العشاء :
٢ ثمرة جوافة + كوب زبادي صغير خالي من الدسم

مع مراعاة الآتي :
– عدم تناول السكر الابيض واستبداله بسكر دايت
– شرب ما لا يقل عن ٣ لتر ماء في اليوم
– المشى ٤٥ دقيقه يوم بعد يوم
– يراعي لمرضي الإمساك عدم تناول بذور الجوافة.

ترشيحاتنا

بسبب لعب العيال.. مصرع طفل سقط من الطابق التاسع بشبرا الخيمة

ننشر لوجو احتفال القوات المسلحة بمرور 45 عاماً على نصر أكتوبر

أهالى مساكن ضباط مدينة نصر يشكون من انتشار الكلاب الضالة والقمامة

عمرو دياب ودينا الشربيني يغادران إلى نيويورك.. صور

مشاهد كارثية.. إعصار ترامي القوي يدمر اليابان.. فيديو

قرقاش: أزمة قطر اختفت من اهتمامات المجتمع الدولي

رئيس وفاق سطيف: الأهلي فريق قوي وسنتقبل النتيجة.. وهذا أهم لاعبيه

رئيس وزراء مقدونيا يدلي بصوته في الاستفتاء حول تغيير اسم البلاد

هازارد يحرض نجم ليفربول قبل مباراة مانشستر سيتي..فيديو

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة

مصر تؤكد استعدادها لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019

ميدو يعلق على تراجع مستوى محمد صلاح فى مباراة تشيلسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

الذهب الأبيض.. دمياط تحتفل بيوم حصاد القطن

محافظ الغربية يوجه بإزالة الطوابق المخالفة بالعمارات السكنية.. صور

اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان.. صور

فيديو

عز العرب يوضح أهمية مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
وزيرة الصحة تعلن عن المبادرة الخاصة بالرعاية المركزة والحضانات والطوارئ
وزير التنمية المحلية: مبادرة القضاء على فيروس سي الأضخم على مستوى العالم
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مبادرة القضاء على فيروس سي
وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟