سيتى إيدج تبدأ الترويج لمشروعاتها بدبي

قال المهندس عمرو القاضى المدير التنفيذى لشركة سيتى إيدج "المملوكة للدولة"، أن الشركة تبدأ اليوم فى الترويج لعدد من مشروعاتها بدولة الإمارات العربية بعد حصولها على موافقات الجهات المختصة هناك.



وأوضح القاضى فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن الشركة ستبدأ بالترويج لأهم مشروعاتها بالشيخ زايد، وكذا فى الترويج لمشروعات الدولة التى تتولى مسئولية تسويقها بكلا من العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وعرضها فى بعض المؤتمرات المتخصصة بالعقارات بدبى.



وتابع المدير التنفيذى لـــ"سيتى إيدج"، أن نسب التنفيذ فى أبراج العلمين الجديدة والتى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ 30% تقريبا.



وأشار، إلى أن جولات الشركة الخارجية لن تكتفى بالترويج لمشروعاتها، بل نسعى من خلالها للترويج للمشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها بالقطاع العقارى وعرضها على المستثمرين والمطورين العقاريين العرب والأجانب.