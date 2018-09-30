منتجي الدواجن يطالب الزراعة بالتدخل لإلغاء الضريبة المضافة على الأعلاف

أثار قرار وزارة المالية، بإضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على إضافات الأعلاف، حفيظة منتجي الدواجن في مصر، لما يمثله القرار من أعباء مالية إضافية على العاملين بالقطاع، الذي يعاني من أزمات متتالية ضربته في الفترة الماضية.





وأكد الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، تقديم الاتحاد مذكرة عاجلة إلى نائب وزير الزراعة، الدكتورة منى محرز، يطالب فيها وزارة الزراعة، بمخاطبة وزارة المالية، بضرورة إعادة النظر بالضريبة الجديدة التى تم فرضها على الإضافات العلفية، مشيرًا إلى أن ركز البحوث الضريبية اعتبر الإضافات العلفية مختلفة عن المحضرات العلفية التى كانت معفاة من الضرائب، في حين أن الإضافات العلفية مصطلح جديد غير معروف لدى منتجي الدواجن وتلاعب بالكلمات.





وأضاف "دوريش"، لـ«صدى البلد»، أن الاتحاد طالب وزارة الزراعة، بتوضيح الموقف لإدارة البحوث الضريبية وتعريفها بأن إضافات الأعلاف هى ذاتها المحضرات العلفية التى تدخل فى مكونات الأعلاف النهائية مثلها مثل الذرة الصفراء والصويا، أو مخاطبة قطاع الإنتاج الحيوانى وذوى الاختصاص لتغيير مصطلح إضافات الأعلاف إلى محضرات علفية فى استمارات التسجيل والموافقات الاستيرادية وتعميم ذلك.





وكشف عن أن وزارة المالية أقرت الضريبة الجديدة دون الرجوع إلى وزارة الزراعة لفهم المصطلح وما إذا كان هناك فارق أم لا، في تجاهل صريح لوزارة الزراعة ودورها في تنظيم كل ما يخص القطاع الداجني.





وتابع: "منتجي الدواجن الآن أصبحوا مطالبين ضرائب تصل ما بين 40 و50 % من الأرباح، وهم ضريبة الدخل وكسب العمل والدمغة والقيمة المضافة والضريبة العقارية ورسم التنمية، وذلك سينعكس على الأسعار وزيادتها في الفترة المقبلة في حين أن الدولة تطالب المنتجين بتخفيض الأسعار".





وأكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن المناخ الحالي في قطاع الدواجن وتلك القرارات غير المدروسة لا تشجع الاستثمار في القطاع، لافتًا إلى أن ما يحدث سيؤدي إلى عزوف المستثمريين وصغار المنتجين عن العمل في القطاع وتركه، وهو ما سيعود بالضرر على الأمن القومي المصري.