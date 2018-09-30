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أخبار البلد

عقبي: وزير قطاع الأعمال هدفه الخصخصة والبيع وليس التطوير

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:09 م
صدى البلد
أماني نوار
أعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات جمال عقبي، أن تصريحات وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بشأن خسائر شركات القطاع العام هدفها هي بيع وخصخصة تلك الشركات.

وأضاف عقبي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق منذ توليه منصبه لم يأت بالجديد ولم يقدم خطة تطوير للشركات الخاسرة في حين أنه من المفترض أن لديه رؤية جديدة للتطوير.

وأكد أن اتحاد عمال نقابات مصر سيعقد اجتماع يوم الاربعاء القادم لبحث جميع تصريحات وزير قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن الاتحاد سبق ورفض ما قاله وزير قطاع الأعمال بشأن تطوير قطاع الشركات.

يذكر أن وزير قطاع الأعمال، قال في تصريحات سابقة، إن الخسائر التى تحدث فى شركات القطاع العام يدفع ثمنها الشعب المصرى، مشددًا على أنه لا لبيع شركات القطاع، وتابع: "لكن نعرض بعض الأراضى للبيع لسداد المديونيات لوجود 48 شركة لقطاع الأعمال العام خاسرة، واعدًا أنه خلال 18 إلى 30 شهرًا ستتحول شركات قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح وزيادة الأجور.

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