فرض ضريبة على مدخلات أعلاف الدواجن يضرب الصناعة فى مقتل.. وزيادة 200 جنيه للطن... وتوقعات بارتفاع 50% فى الأسعار للمستهلكين.. ودرويش: الأولى فرض رسوم إغراق على الدجاج المستورد

شعبة الدواجن: 50% ارتفاعا متوقعا فى أسعار الدواجن بعد ضريبة القيمة المضافة

منتجى الدواجن: مذكرة للمالية والزراعة للعدول عن ضريبة مدخلات الإنتاج





أثار قرار فرض ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج الخاصة بقطاع الدواجن وعلى رأسها الأعلاف حالة من الاستياء وسط المنتجين الرئيسيين بالقطاع، مع وجود توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما رصده "صدى البلد".



بداية .. أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحا بقرار فرض ضرائب قيمة مضافة على مدخلات انتاج صناعة الدواجن التى يتم استيرادها من الخارج، مؤكدا ان هذا القرار سيؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار الدواجن بنسبة نحو 50%، كما سيترتب عليه أضرار بالغة بالصناعة التى تتخطى استثماراتها الـ 70 مليار جنيه وتوفر أكثر من 4 ملايين فرصة عمل.



وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تلك الضريبة ستكون عبئا على المزارع، كما أنه ستطول المستهلك النهائى، وسترفع التكلفة الإنتاجية بخلاف الارتفاع فى أسعار الوقود والكهرباء، الأمر الذى سيؤدى الى ارتفاع المنتج النهائى للمستهلك بنسبة 50%.



وطالب رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة إعادة النظر فى القرار، مشيرا إلى أنه لا يجب فرض ضرائب جديدة تساهم في شل حركة الإنتاج ورفع أسعار المنتج الداجني، معربا عن استيائه من كون فرض قيمة 1000 جنيه شهريا قيمة مضافة كضرائب لمزرعة ذات إيجار 400 جنيه.



وكانت وزارة وزارة المالية ممثلة في هيئة الجمارك بدأت فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات أعلاف الدواجن الواردة من الخارج، بنسبة بلغت 14%، الأمر الذي رفع طن العلف في السوق إلى 200 جنيه دفعة واحدة، فيما أكد منتجو الدواجن أن القرار مخالف لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.



ونص القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، أن الأغذية المحضرة للحيوانات والطيور والأسماك تعد محضرات علفية معفاة من الضرائب فيما عدا التي تستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.



من جانبه، أكد نبيل درويش نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن الاتحاد أعد مذكرة لوزيرى المالية الدكتور محمد معيط والزراعة الدكتور عز الدين ابو ستيت اعتراضا على اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على مدخلات الانتاج من الاعلاف، وشدد على ان ذلك سيكون عبئا على المزارع انتاجيا، وهو ما سيتحمله المستهلك أيضا بزيادة أسعار المنتج النهائى.



وأضاف درويش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المذكرة تضمنت أيضا المطالبة بإخضاع مدخلات الإنتاج للدجاج الحي الى الضريبة الصفر حفاظا على المنتج المحلى، موضحا ان قرار فرض ضريبة على مدخلات الانتاج سيؤدي الى خروج كثير من صغار المزارعين من السوق.



ولفت إلى أن الاتحاد أوضح من خلال المذكرة أنه بدلا من قيام الحكومة بفرض ضريبة على مدخلات الإنتاج للدجاج الحي كان الأولى أن نفرض رسوم إغراق على الدواجن المستوردة، لافتا الى أن مستقبل استثمارات قطاع الدجاج الحي البالغ 70 مليار جنيه وصغار المزارعين أصبح حرجا بسبب فرض الحكومة ضرائب على مدخلات الانتاج مما سينعكس بشكل سلبي على القطاع وبخاصة على المزارعين الصغار.



وأشار إلى أن صغار مربي الدواجن ليس بمقدورهم تحمل هذه التكلفة، التي ستنعكس سلبا على انتاجهم وستؤدي إلى خروج نسبة كبيرة منهم من السوق، مشيرا إلى أن قطاع الدواجن أصبح مهددا بسبب هذا الاتجاه، علاوة على أنه مخالف للقانون رقم 67.