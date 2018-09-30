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متحدث البترول: وقف استيراد الغاز الطبيعي يوفر 1.5 مليار دولار سنويا.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:17 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن توقف مصر عن استيراد البترول يوفر للدولة 1.5 مليار دولار سنويا، موضحًا أن مصر لديها المقومات أن تكون مصدرًا للطاقة بالشرق الأوسط.

وأوضح "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن زيارة وزير البترول لقبرص خلال الفترة الماضية كان تمهيدًا لإعادة تصدير الغاز الطبيعى من مصر إلى أوروبا.

ونوه "متحدث البترول" إلى أنه عندما يتحقق فائض من البترول يساعد على نمو وتحسين الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مصر تستطيع أن توفى بكل احتياجات الصناعة والكهرباء من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى من البترول.

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