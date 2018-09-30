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أخبار البلد

رئيس سياحة الإسكندرية: وقف الانتخابات يعني تعطيل مصالح القطاع لمدة عام آخر

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:13 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
قال على المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالاسكندرية ان القطاع السياحي واجه العديد من المشاكل طوال الفترة الماضية في ظل عدم وجود غرف سياحية منتخبة.

وأكد المانسترلي في تصريحات صحفية له اليوم تقديره للجهة السياحية الحكومية الممثلة في اتحاد الغرف السياحية ولكن دورهم ينحصر في تسيير الاعمال فقط ولا نجد قوة في التعامل مع الجهات الإدارية خلال الثلاث سنوات الماضية ونأمل ان يكون هناك وعي من الجمعية العمومية للغرف السياحة لاختيار من لديه فكر وخبرة وقادر على احداث طفرة في القطاع السياحي وتحقيق مصالح واهداف القطاع.

أوضح أن فكرة تقديم طعون لوقف اجراء الانتخابات من بعض الزملاء أمر محزن ورغم انني مع الزملاء المتقدمين بالطعون على اللائحة وانه لم يحدث عليها حوار مجتمعي وبها بعض الأخطاء ولكن من الافضل عدم الطعون حاليا حتى لا تتوقف انتخابات الغرف ونظل لمدة عام جديد بدون غرف سياحية منتخبة ولا نستطيع تعديل قوانين ولا تعديل لوائح وأتمني ان تجري الانتخابات تحقيقا للصالح العام وحتى يقول الصندوق كلمته ويتم انتخاب من يحقق مصالح السياحة.

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة بالاسكندرية الى أنه من أهم الأشياء حاليا إجراء الانتخابات حتى نتمكن من تغيير القانون الموجود منذ عام 1968 وهو قانون قديم لا يواكب الوضع الحالي ولم تكن حتى الغرف السياحية موجودة وقتها.

وناشد المانسترلي الزملاء بغرفة الشركات تغليب المصلحة العامة للقطاع ووقف الطعون المقدمة رغم أنه حق أصيل وقانوني لهم خاصة أن غالبية الطعون مقدمة من زملاء بغرفة الشركات داعيا كل الاعضاء للمشاركة في الانتخابات وعددهم 2600 شركة سياحية ولا يصح ان يحضر للانتخابات 900 عضو فقط والباقي لا يحضر.

وأشار الى ضرورة وجود أسلوب حوار جديد في التعامل مع الجهات الإدارية التي لها علاقة بالقطاع السياحي تكون مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التفريط في حقوق الشركات السياحية.

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