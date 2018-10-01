ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم .. انطلاق مؤتمر الجودة بين النظرية والتطبيق بـ طب بنها

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:25 ص
الدكتور حسين المغربي
الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
تنطلق صباح اليوم الاثنين، وعلى مدار ثلاثة أيام فعاليات المؤتمر العلمي الأول للجودة بكلية الطب البشري بجامعة بنها، تحت عنوان (الجودة بين النظرية والتطبيق)، والذي تنظمه وحدة إدارة الجودة بكلية الطب برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، والدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتورة إيمان البيطار القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري ببنها.

وقال الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إن المؤتمر سيناقش أربعة موضوعات مهمة هي نظريات الجودة وطرق تطبيقها ودور الطلاب في تطبيقات الجودة في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك متطلبات اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتجديد الاعتماد، وأيضًا طرق التعليم الطبي الحديثة وتحديات بدء تفعيل المعايير الأكاديمية القومية الجديدة لدراسة الطب البشري والتي سيبدأ العمل بها بداية من العام الدراسي الجاري.

من جانبه أضاف الدكتور إبراهيم راجح، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن فعالياته ستبدأ في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بنها، وسيكون ملحقًا به معرضا للابتكارات والإبداع لطلاب مدارس محافظة القليوبية، وبحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية التعليم بالقليوبية، وعدد من مدراء المدارس تفعيلًا للأنشطة المجتمعية التكاملية لوحدة إدارة الجودة، وتأصيلًا لثقافة الجودة بين طلاب مراحل التعليم المختلفة.

ترشيحاتنا

بسبب شرائها أسلحة روسية.. أمريكا تضع الجزائر على القائمة السوداء

الأهلي والزمالك حبايب .. ننشر تشكيل اللجنة الرياضية بحزب الوفد

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الدولة بإعادة توزيع اختصاصات القضاء الإداري

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

شقيق ياسمين عبد العزيز يطلب الزواج من ياسمين صبري

الأهلي يكشف تفاصيل أزمة طفلة السباحة

أحمد موسى: المستثمرون الأجانب أبقوا مليار جنيه في الخزانة العامة ..فيديو

سر تكبيل شاب لفتاة بالحبال فى تروسيكل .. وغضب يجتاح مواقع التواصل

فضيحة.. مسئول باكستاني يسرق محفظة دبلوماسي كويتي

الأرصاد : برق ورعد وأمطار على جنوب البلاد

فيديوجراف| قصة طفلة عمرها 6 سنوات ظلت تخدم والدها القعيد بعد هروب والدتها

رياضة البرلمان تكشف أسماء الدول المشاركة في الملف الثلاثي لتنظيم مونديال 2030

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans
سيد الطيب: الوضع الحالي للقومية للأسمنت ضعيف.. والخسائر مستمرة .. فيديو
طلاب الثانوية عن التغييرات الجديدة .. منعرفش عنها حاجة! .. فيديو
الداخلية يتغلب على المقاصة بهدف في الدوري.. فيديو
الصحة: الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية بالمجان ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟