نقيب المعلمين: الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية للوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن الزراعة في مصر تمثل أحد أهم الأعمدة الرئيسية للوضع الاقتصادى والاجتماعى خصوصًا فى ارتباطها بالعديد من الأنشطة التى يُمارسها أكثر من نصف سكان مصر.



وأضاف "الزناتي" خلال كلمته في احتفالية " يوم المهندس الزراعي المصري" التي نظمتها نقابة المهن الزراعية بنادي الزراعيين، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا للقطاع الزراعي واتخذت عدة إجراءات لتحقيق المأمول، كان من بينها زيادة الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن خير دليل على ذلك تبنى القيادة السياسية لمشروع المليون ونصف فدان وهو الحلم المصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر لسنوات طوال.



وأكد نقيب المعلمين على دور نقابة الزراعيين في الحفاظ على الثروة الزراعية وتطوير القطاع الزراعي بصفة مستمرة، ومساهمتها بشكل فعال فى تفعيل مبادرة زراعة المليون شجرة على أرض الواقع التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي يشارك فيه العديد من النقابات المهنية من بينها نقابة المعلمين.



وأعرب "الزناتي" عن شكره للزراعيين على كل ما يقدمونه من جهود لتوفير الأمن الغذائى لشعب مصر، كما توجه بالشكر لنقابة الزراعيين على قيامها بتكريم شيخ الزراعيين بالغربية ونقيب المعلمين بالغربية المهندس المتولى نوفل وهو من المعلمين خريجى كلية الزراعة، والذى أفنى عمره في تدريس المجال الزراعى لأبنائنا الطلاب.



من جانبه، أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على مناقشة كل المشكلات التى تواجه القطاع الزراعى، ويسعى لوضع الحلول مع الجهات المعنية التى يتداخل عملها مع وزارة الزراعة.



ومن جهته، أشار الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين إلى أن النقابة تبنت حملة لزراعة مليون شجرة مثمرة للحد من تغيرات المناخ وتوفير ثمار لمن يقطفها، لافتًا إلى أن هناك عدد كبير من النقابات تدعم تلك المبادرة تطبيقًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أطلق حملة للخدمة العامة، في مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة.



حضر الاحتفالية خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي ، والمهندس المتولي نوفل نقيب المعلمين في طنطا وأحد المكرمين بنقابة الزراعيين.