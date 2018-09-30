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أغاني هزمت الهضبة .. إليسا وتامر حسني يتجاوزان الـ 100 مليون استماع .. أدهم سليمان مطرب صاعد حقق نجاحا كبيرا بـ يا سمرا .. والعراقيون يغردون بـ170 مليون بـ تعال .. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:06 م
عمرو دياب
عمرو دياب
شروق إبراهيم
-أغاني عمرو دياب من ألبوم كل حياتي لم تتجاوز الـ20 مليون مستمع
-مطربون عراقيون يحققون 170 مليون بأغنية تعال

جاءت نسب مشاهدات أغاني ألبوم الهضبة عمرو دياب كل حياتي بموقع يوتيوب صادمة مقارنة بشعبيته وجماهيريته الكبيرة في مصر والوطن العربي، حيث تمكن نجوم أقل شهرة وتاريخا من "دياب" من تحقيق أغنيات تجاوزت الـ20 مليون.

وتقف أغنيات الهضبة عند معدل الـ10 ملايين مستمع مع بطء معدل ارتفاع نسب مشاهدات أغانيه أيضًا، وفي التقرير التالي نرصد أغنيات هزمت الهضبة على يوتيوب :

-إليسا:
تمكنت الفنانة اللبنانية إليسا من تحقيق ما يقارب من 150 مليون استماع بألبومها الجديد "الى كل اللي بيحبوني" ، بينما تجاوزت اغنية "كرهني" الـ 20 مليون محققة 26 مليون مشاهدة في شهرين بخلاف أغنيات أخرى مثل نفسي اقولو ومريضة اهتمام.

-تامر حسني :
حطم تامر حسني الأرقام القياسية بألبومه "عيش بشوقك" الذي تجاوز عدد الاستماع لـ 120 مليون مستمع، مع تحقيق نسب مشاهدة عالية في غضون أيام ومن الأغنيات التي تجاوزت جميع اغاني الهضبة ، ناسيني ليه التي حققت 24 مليونا.

-أدهم سليمان :
نجح المطرب الشاب أدهم سليمان في حجز مقعد لنفسه وسط منافسة نجوم الغناء بأغنيته "يا سمرا" التي حققت انتشارا كبيرًا، وظلت الأكثر تداولا بموقع "يوتيوب" لفترة طويلة محققة 23.220.196 مليون مشاهدة.

-راغب علامة:
عاد النجم اللبناني راغب علامة للصدارة من جديد من خلال أغنيته "اللي باعنا"، والتي افتتحت الموسم الصيفي لهذا العام.

وحقق الكليب الذي صوره "علامة" في أوكرانيا، 27 مليون مشاهدة بموقع "يوتيوب"، وهو الرقم الذي لم تصل إليه أي من أغنيات عمرو دياب.

علي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله :

استطاع الثلاثي علي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله تحقيق 170 مليون مشاهدة بالاغنية العراقية تعال والتي حققت انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايضًا.

وهي من كلمات ”زيدون مؤيد”، وألحان “علي جاسم”، توزيع “سمرد عز الدين”، وإخراج وإنتاج المنتج العراقي “مصطفى العبد الله.

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