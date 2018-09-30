المنتخب الأوليمبي ينهي إجراءات 30 لاعبا استعدادا لوديتي الإمارات

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب استبعاد 6 لاعبين من معسكر أوليمبي الفراعنة المقرر انطلاقه خلال الشهر المقبل استعدادا لخوض مباراتي الإمارات الوديتين.



وقال غريب فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه جار إنهاء إجراءات السفر الخاصة بـ 30 لاعبا على أن يتم سفر 24 لاعبا فقط إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب بلادها خلال يومي 12 و15 أكتوبر القادم.



ويعلن غريب عن القائمة النهائية للاعبي المنتخب الأوليمبي بعد انتهاء الاسبوع التاسع من الدورى الممتاز يوم الخميس المقبل على أن يكون التجمع يوم 8 أكتوبر المقبل على الملعب الفرعى بإستاد القاهرة على أن تغادر بعثة المنتخب الأولمبي إلى الإمارات يوم 10 من الشهر ذاته.



يذكر أن منتخب أوليمبي الفراعنة يستعد بقوة للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها 2020.